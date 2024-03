Meno di 90 EURO per il monitor HP da 24 pollici, che occasione

È sempre Amazon il luogo perfetto per acquistare un nuovo monitor per il proprio computer e lo dimostrano le offerte di primavera. Le tante soluzioni disponibili passano in secondo piano dal momento che l’intero scenario è stato monopolizzato dal monitor di HP, il V24iE, che arriva in sconto e con tante specifiche importanti.

Questo stupendo monitor, che all’apparenza sembra costare molto di più, garantisce un ottimo apporto a chiunque ne abbia bisogno. È dotato di un’ottima risoluzione ma soprattutto di un’estetica rilevante. Oggi grazie al 25% di sconto costa solo 89,99 € su Amazon e arriva domani a casa di chi lo acquista.

Il monitor full HD di HP è in sconto: Amazon lo offre al 25%

Il pannello di questo monitor è ampio 24″ ed ha una risoluzione in full HD. In grado di tenere la luce blu bassa e di mostrare un’ottima frequenza di aggiornamento, è particolarmente adatto anche per i più esigenti. Con l’inclinazione regolabile, vero e proprio motivo per portarlo a casa, questo schermo si dimostra uno dei più interessanti di giornata.

Di monitor così performanti ce ne sono veramente pochi a questo prezzo ma quando si tratta del colosso HP il rapporto qualità-prezzo è garantito. Questo schermo ha una peculiarità: un’estetica davvero eccezionale. Di solito questo tipo di design è attribuito a monitor molto più costosi ma in questo caso con soli 89,99 € si porta a casa un prodotto perfetto per ogni tipo di utilizzo.

Lo sconto del 25% infatti ha influito molto durante queste offerte di primavera a far diventare lo schermo di HP uno dei più venduti. Ha due anni di garanzia e anche la spedizione rapida in un giorno.