Messaggi satellitari gratis: Verizon lancia il primo servizio negli USA

Si discute da tempo di come funzioni la messaggistica satellitare, con gli iPhone di Apple che sono stati i primi a consentire la possibilità di comunicare con i servizi di emergenza anche senza rete mobile attiva. Oggi però i prodotti di Cupertino lasciano spazio ai nuovi Google Pixel 9 in tutte le loro varianti che, insieme ai Samsung Galaxy S25, possono usufruire negli Stati Uniti del primo servizio di messaggistica satellitare gratuito. Ad offrirlo è il provider americano Verizon.

La prima rete satellitare senza limiti per i messaggi

Non c’è alcun tipo di restrizione sui destinatari: gli utenti possono inviare messaggi a qualsiasi numero e su qualsiasi rete, anche se il destinatario in questione non ha un prodotto compatibile. Questo è il vero vantaggio che rende questa soluzione più che innovativa.

Prendendo in esame il servizio satellitare offerto da Apple, ad esempio, funziona solo tra i vari iPhone che lo supportano.

Il concetto è chiaro: rendere la connettività satellitare uno strumento accessibile a tutti, non solo un’opzione da usare in situazioni di emergenza.

La corsa alla messaggistica via satellite è iniziata

Le reti satellitari stanno diventando sempre più comuni nei nuovi smartphone, con l’integrazione di questa tecnologia che oltre ad essere il futuro, sembra sempre di più il presente. Queste sono solo alcune delle esperienze al momento attive:

Apple , con iOS 18, ha introdotto la possibilità di inviare messaggi non di emergenza via satellite;

, con iOS 18, ha introdotto la possibilità di inviare messaggi non di emergenza via satellite; T-Mobile , grazie a Starlink, ha lanciato un servizio simile, attualmente gratuito ma destinato a diventare a pagamento;

, grazie a Starlink, ha lanciato un servizio simile, attualmente gratuito ma destinato a diventare a pagamento; AT&T e Verizon stanno collaborando con AST SpaceMobile per portare chiamate, videochiamate e trasmissioni dati nello spazio.

Se questa evoluzione dovesse proseguire, la distinzione tra rete cellulare e rete satellitare potrebbe presto scomparire, con un impatto enorme per chi vive o lavora in zone ancora prive di una copertura adeguata.

Il futuro della connettività: addio alle “zone morte” della rete

Verizon sta già esplorando altre applicazioni della connettività satellitare, come:

Connessioni d’emergenza in caso di disastri naturali;

in caso di disastri naturali; Backhaul temporaneo per le nuove stazioni base mobili;

per le nuove stazioni base mobili; Soluzioni IoT per aziende e settori industriali.

Con questa direzione, il futuro delle telecomunicazioni sembra chiaro: non sarà più solo una questione di 5G, ma di una copertura globale che guarda direttamente allo spazio.