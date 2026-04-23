Meta traccia attività del personale per insegnare all'AI come sostituirlo

Meta sfrutta i dati relativi alle attività dei dipendenti per addestrare AI, puntando all’automazione di attività lavorative.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 23 apr 2026
Meta traccia attività del personale per insegnare all'AI come sostituirlo

Meta sta usando i dati generati dall’attività quotidiana dei propri dipendenti per addestrare sistemi di Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo dichiarato è automatizzare alcune funzioni lavorative, riducendo il ricorso al lavoro umano su compiti ripetitivi o basati su regole definite. È una strategia che diverse grandi aziende tecnologiche stanno esplorando, ma che nel caso di Meta assume contorni particolarmente rilevanti per scala e ambizione.

Come Meta raccoglie e usa i dati interni

Secondo quanto riportato da fonti attendibili, Meta analizza le interazioni e i flussi operativi generati dai dipendenti durante il lavoro: email, decisioni, procedure, comportamenti ripetuti. Questi dati alimentano modelli di machine learning progettati per apprendere e replicare sequenze operative reali.

Il vantaggio tecnico è evidente: addestrare un sistema AI su esempi concreti e contestualizzati produce modelli più precisi rispetto all’uso di dati sintetici o generici. Una volta completato l’addestramento, i sistemi possono eseguire autonomamente compiti specifici, con impatti diretti su efficienza e costi operativi.

Cosa cambia per i lavoratori e quali rischi comporta

L’uso dei dati lavorativi per costruire sistemi AI solleva questioni serie, che vanno ben oltre la semplice automazione. Sul fronte della privacy, la raccolta sistematica di comportamenti e decisioni individuali implica la gestione di informazioni potenzialmente sensibili. Senza politiche trasparenti e limiti ben definiti, il rischio è erodere la fiducia dei dipendenti nei confronti dell’azienda.

Sul fronte occupazionale, alcune funzioni potrebbero essere ridotte o profondamente trasformate. Non si tratta di scenari futuri: è già in corso una riorganizzazione dei ruoli verso attività di supervisione, controllo qualità e gestione dei sistemi automatizzati. Questo richiede nuove competenze e tempi di adattamento che le aziende non sempre pianificano in modo adeguato.

Va detto che l’AI non sostituisce tutto. I compiti complessi, creativi o che richiedono giudizio contestuale restano appannaggio umano. A dispetto di ciò, per numeri e opportunità, questa nuova tecnologia si sta rivelando sempre più devastante per l’ambito lavorativo.

Perché questo caso conta oltre Meta

La strategia di Meta non è un caso isolato. Rappresenta un modello che altre aziende osservano con interesse e che potrebbe diventare uno standard nel settore. Usare i dati interni come materia prima per l’AI aziendale è, tecnicamente, uno dei percorsi più efficaci verso l’automazione su larga scala.

Il punto critico, però, è la governance: chi decide quali dati raccogliere, con quale consenso e con quali garanzie? La risposta a queste domande determinerà non solo la qualità dei sistemi AI prodotti, ma anche la sostenibilità del modello sul lungo periodo.

Aziende che integrano automazione e lavoro umano con trasparenza e chiarezza sulle regole hanno più probabilità di mantenere produttività e coesione interna. Quelle che non lo fanno rischiano attriti interni e, in alcuni mercati, conseguenze normative sempre più concrete.

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