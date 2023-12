Meta lancia ufficialmente i personaggi AI negli Stati Uniti

All’inizio di quest’anno, Meta ha introdotto i suoi nuovi personaggi AI, inclusi quelli basati su celebrità della vita reale tra cui Paris Hilton, MrBeast, Kendall Jenner, Tom Brady, Charli D’Amelio e Snoop Dog. Oggi, la società ha annunciato che i suoi 28 personaggi AI sono stati completamente rilasciati per gli utenti negli Stati Uniti. Questi possono adesso chattare su WhatsApp, Messenger e Instagram con i loro personaggi preferiti. Meta ha poi affermato che molti dei suoi personaggi IA supporteranno la ricerca basata su Bing e inizieranno a sperimentare la “memoria a lungo termine“. Ciò significa che i personaggi apprenderanno e ricorderanno la conversazione una volta terminata. Anche se ciò potrebbe sembrare un vantaggio, dall’altro lato Meta avrà la possibilità di conservare i dati dell’utente in modo da migliorare i suoi prodotti AI nel tempo. Inizialmente, questa funzione sarà attiva soltanto su alcuni personaggi, tra cui Billie, basato su Kendell Jenner.

Personaggi AI Meta: supporto a Bing Search e più privacy per gli utenti

Gli utenti potranno comunque preservare la propria privacy in ogni momento. Questi avranno infatti la possibilità di cancellare la cronologia delle chat con i personaggi. Inoltre, l’utilizzo dei dati della chat da parte di Meta dovrà seguire alle linee guida sulla privacy dell’AI generativa. Oltre alla memoria a lungo termine, diversi personaggi AI avranno la capacità di accedere a Bing Search. Questa capacità era presente sui personaggi Bru (basato su Tom Brady) e Perry (basato su Chris Paul) sin dal loro debutto. Chattare con i personaggi AI è semplice. Basterà soltanto accedere ad una delle app di Meta (Instagram, Messenger o WhatsApp) e poi selezionare “Crea una chat AI”.

Come già anticipato, ad oggi i personaggi AI sono disponibili per tutti gli utenti negli Stati Uniti. Meta non ha rivelato quando questi saranno disponibili anche negli altri paesi (Italia compresa). Tuttavia, è probabile che questa nuova funzionalità sbarcherà oltreoceano nei primi mesi del 2024.