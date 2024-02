A metà prezzo la microSD SanDisk 128GB: la MIGLIORE per il tuo smartphone

Tantissimi smartphone e tablet consentono l’utilizzo delle microSD per espandere lo spazio d’archiviazione. In tal caso, bisogna affidarsi a marchi affidabili, come SanDisk. Oggi la sua scheda Extreme PRO da 128GB Classe 10 è disponibile su Amazon a soli 23,99€ (anziché 47,26€) grazie allo sconto immediato del 49%. E nella confezione è incluso anche l’adattatore SD, utile per le macchine fotografiche digitali e alcuni modelli di notebook.

Spopola su Amazon la microSD SanDisk Extreme PRO da 128GB: nella confezione c’è anche l’adattatore SD

La scheda microSDXC UHS-I si distingue per via delle ottime performance. La microSD attualmente in super offerta offre una capacità di archiviazione di 128GB e consente di memorizzare una vasta gamma di contenuti come foto, video, documenti e file audio. È compatibile con dispositivi che supportano lo standard microSDXC e può essere utilizzata in smartphone, tablet, fotocamere digitali, console di gioco e molti altri dispositivi.

La scheda SanDisk Ultra microSDXC UHS-I è dotata di una classe di velocità UHS-I (Ultra High Speed Class 1) che offre una velocità di trasferimento dati fino a 200 MB al secondo. Ciò si traduce in un rapido trasferimento di file, una registrazione di video ad alta risoluzione e una riproduzione fluida di contenuti multimediali.

Inoltre, la scheda è classificata con una classe di velocità A2 e questo significa che è ottimizzata per offrire un’elevata velocità di caricamento delle applicazioni e prestazioni fluide nei dispositivi mobili.

La periferica SanDisk è anche resistente all’acqua, agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, che la rendono adatta per l’uso in ambienti impegnativi come avventure all’aperto o condizioni atmosferiche avverse.

Come già anticipato, poi, nella confezione di vendita è incluso anche un adattatore SD, così potrai usare la scheda SanDisk anche in macchine fotografiche digitali e notebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.