Oltre agli Orion, Meta ha presentato al suo evento autunnale anche il Quest 3S, un visore con le stesse capacità di realtà mista del modello originale che tuttavia costa decisamente meno di quest’ultimo (in Italia si parte da 329,99 euro). A cosa serve? Beh, a godersi esperienze immersive e coinvolgenti con giochi, film, attività fisica, software per la produttività e altro ancora.

Meta Quest 3S: stesse prestazioni del Quest 3, ma costa meno

Le indiscrezioni, alla fine, si sono rivelate fedeli alla realtà. L’azienda di Menlo Park all’appuntamento Connect 2024 non ha annunciato un visore ancora più costoso (probabilmente dopo aver notato le difficoltà di Apple con il Vision Pro), ma ha gettato nella mischia un dispositivo che probabilmente conquisterà ancora più utenti. Anche perché non scende a compromessi in termini di prestazioni e di esperienza d’uso, dal momento che – proprio come il Quest 3 – utilizza il chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 con 8GB di RAM e i controller Touch Plus. E c’è anche un miglioramento dell’autonomia, che in questo caso è di 2,5 ore circa.

Le differenze, però, ci sono. Il Quest 3S è leggermente più grande rispetto al modello originale, ha sensori anteriori disposti in due formazioni triangolari (anziché i tre ritagli verticali), non è dotato del sensore di profondità e utilizza display con risoluzione inferiore. A tal proposito, si parla di 1832 x 1920 pixel per occhio, ovvero la stessa risoluzione del Quest 2.

Altra differenza degna di nota è la presenza di un pulsante fisico per passare dalla modalità passthrough a quella immersiva, cosa possibile sul Quest 3 tramite la funzione “Dobule Tap”.

Il visore è preordinabile da questo momento anche in Italia a 329,99 euro e 439,99 euro per le versioni da 128GB e 256GB di archiviazione rispettivamente. Con l’acquisto si ottiene anche Batman: Arkham Shadow, nuovo videogioco con protagonista il supereroe di Gotham (promozione valida fino al 30 aprile 2025).