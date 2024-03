La microSD di Samsung da 250GB è una SCHEGGIA (-20%)

Chi ha detto che durante la Festa della Offerte di Primavera di Amazon si risparmia solo su smartphone, notebook, tablet e smart TV? Un prodotto particolarmente richiesto è la microSD Pro Ultimate da 256GB di Samsung Memorie con velocità fino a 200 MB/s. Oggi costa solo 35 euro (spedizione compresa), il nuovo minimo storico.

Veloce e affidabile: la microSD Pro Ultimate di Samsung è in offerta su Amazon

La scheda MicroSD Samsung PRO Ultimate da 256GB (modello MB-MY256SA) è un’eccellente scelta per chi desidera espandere lo spazio di archiviazione del proprio dispositivo mobile offrendo una combinazione di velocità elevate, ampia capacità e resistenza.

La PRO Ultimate del colosso sudcoreano vanta una velocità di lettura fino a 200 MB/s e una velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Ciò significa che potrete trasferire file di grandi dimensioni, come foto ad alta risoluzione o video 4K, rapidamente e senza interruzioni. La scheda è inoltre compatibile con la classe di velocità UHS-I U3 e A2, garantendo prestazioni fluide e reattive per app e giochi.

Con una capacità di 256GB, questa microSD offre ampio spazio per archiviare foto, video, musica, app e documenti. Inoltre, l’unità p resistente all’acqua, alle temperature estreme, ai raggi X e anche agli urti. Potrai quindi utilizzarla in qualsiasi condizione atmosferica e senza il timore di danneggiare i tuoi dati.

E per quanto riguarda invece la compatibilità? La scheda microSD Samsung Memorie PRO Ultimate da 256GB può essere usata con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, fotocamere, action cam e droni. Potrai quindi utilizzarla per espandere lo spazio di archiviazione di qualsiasi dispositivo in vostro possesso.