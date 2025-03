Microsoft Edge 134 porta nuove funzioni e diventa più sicuro

È arrivato un nuovo aggiornamento per Microsoft Edge 134, browser web che ora porta agli utenti più velocità, integrazione con i servizi e sicurezza. Le modifiche riguardano l’interfaccia ma allo stesso tempo anche l’introduzione di nuove funzionalità, aspetti che saranno disponibili per tutti gli utenti indistintamente.

Andando in Impostazioni, si può notare una delle introduzioni più importanti, ovvero la tecnologia WebUI2. Questo aggiornamento rende le pagine più reattive e migliora l’organizzazione dei contenuti, semplificando la navigazione tra le varie opzioni. Le descrizioni sono state ottimizzate per una maggiore chiarezza, mentre il numero di pagine è stato ridotto per rendere l’interfaccia più intuitiva. Questa novità però verrà distribuita gradualmente, pertanto non tutti, sebbene l’aggiornamento sia già disponibile, potrebbero notarla.

Miglioramenti per utenti macOS e nuove protezioni di sicurezza

Gli utenti macOS troveranno in Edge 134 un’integrazione più efficiente con Microsoft Teams. Quando il browser è impostato come predefinito, i link condivisi nelle chat di Teams verranno aperti direttamente in Edge, nel profilo corrispondente a quello autenticato nell’app. Questo rende l’esperienza più fluida per chi utilizza il browser in un contesto lavorativo.

Sul fronte della sicurezza, Microsoft introduce un’importante novità: il blocco Scareware. Questa funzione, basata sull’intelligenza artificiale, è progettata per proteggere gli utenti da quei software ingannevoli che fingono di rilevare problemi nel sistema per spingere l’utente a scaricare programmi inutili o addirittura dannosi. Al momento, la funzione è disponibile in anteprima e può essere gestita dagli amministratori tramite la policy ScarewareBlockerProtectionEnabled.

Cambiamenti per le aziende e aggiornamenti automatici

Per gli utenti aziendali che utilizzano Entra ID (precedentemente Azure AD), Microsoft ha rimosso la possibilità di aggiungere un account personale collegato direttamente dal menu del profilo. Di conseguenza, la policy LinkedAccountEnabled è stata deprecata. Inoltre, Microsoft ha annunciato che Microsoft Search in Bing, il servizio di ricerca aziendale disponibile su Bing.com, verrà ritirato il 31 marzo 2025.

Come sempre, Edge si aggiorna automaticamente in background, ma chi vuole forzare l’aggiornamento può farlo manualmente andando su edge://settings/help. La versione 134 include anche tutte le modifiche testate nei canali Dev, garantendo un’esperienza più stabile e ricca di nuove funzionalità.