Microsoft 365 fuori servizio: quando puoi chiedere un rimborso

Il blocco di Microsoft 365 del 12 novembre 2026, che ha provocato problemi di accesso a Outlook, Teams, SharePoint e Copilot, solleva una questione spesso trascurata: le aziende che pagano un abbonamento possono chiedere un indennizzo quando i servizi cloud non rispettano i livelli di disponibilità contrattualmente garantiti. Non si tratta di un risarcimento automatico, ma di un credito sul servizio che il cliente ha titolo per richiedere seguendo una procedura ben precisa. E le condizioni valgono anche in Italia.

Microsoft garantisce da tempo determinati livelli di continuità attraverso gli accordi Service Level Agreement (SLA), che regolano numerosi servizi online, da Exchange Online ad Azure. Dopo il disservizio Microsoft 365 del gennaio 2026, l’interruzione del 12 novembre ha riportato l’attenzione sulle conseguenze economiche dei guasti e sui diritti dei clienti.

Microsoft 365 in panne: cosa è successo il 12 novembre

Il problema ha interessato inizialmente Exchange Online, con errori di connessione alle caselle attraverso Outlook sul Web, protocollo MAPI, Exchange ActiveSync e API REST. Microsoft ha identificato l’incidente con il codice EX1550543, mentre l’identificativo MO1550821 – parimenti utilizzato – identifica le ripercussioni su più servizi Microsoft 365. Un precedente problema di Teams, identificato come TM1550488, aveva provocato difficoltà nella messaggistica.

Le analisi tecniche hanno evidenziato un sovraccarico dell’infrastruttura provocato dall’indisponibilità temporanea di alcuni server: Microsoft ha quindi tentato di recuperare i nodi interessati e ridistribuire il traffico. Il ripristino si è svolto gradualmente, senza un ritorno immediato alla normalità.

Quanto deve durare un’interruzione per ottenere un credito?

La documentazione Microsoft prevede, per diversi servizi di produttività, una disponibilità mensile del 99,9%. Quando il valore effettivo scende sotto determinate soglie, possono scattare crediti calcolati sulla quota applicabile del servizio:

Con una disponibilità inferiore al 99,9% il credito può raggiungere il 25% del canone di abbonamento; sotto il 99% passa al 50%; sotto il 95% arriva al 100%. Considerando ad esempio il mese di novembre 2026, composto da 30 giorni, lo 0,1% corrisponde a un down di poco più di 43 minuti.

Le percentuali si riferiscono al costo mensile del prodotto interessato dal disservizio, non all’intero abbonamento Microsoft 365. Nel caso di un abbonamento che comprende più servizi, come Microsoft 365 Business Premium, il calcolo riguarda soltanto la quota economica attribuibile al servizio che ha subìto il guasto, secondo le condizioni contrattuali Microsoft.

Se un’impresa utilizza Microsoft 365 Business Premium o Microsoft 365 E3 e subisce esclusivamente un’interruzione di Exchange Online, il credito riguarda la componente interessata, non l’intero valore dell’abbonamento. Microsoft lo precisa espressamente nella documentazione dedicata alle richieste di credito.

Attenzione però: per alcuni servizi Microsoft misura il downtime in minuti-utente, moltiplicando la durata dell’incidente per il numero di utenti effettivamente interessati e rapportando il risultato ai minuti complessivamente disponibili per gli utenti del periodo. Un guasto di due ore che coinvolge soltanto una piccola parte dell’organizzazione può quindi produrre un risultato molto diverso da un’interruzione generale.

Come chiedere a Microsoft il credito per il disservizio

Gli amministratori possono accedere al Microsoft 365 Admin Center, aprire la sezione Integrità, Integrità dei servizi e controllare gli incidenti associati alla propria organizzazione. È opportuno conservare gli identificativi EX1550543 e MO1550821, aggiungendo TM1550488 qualora il precedente guasto Teams abbia effettivamente interessato gli utenti.

Per avviare la procedura bisogna aprire una richiesta di supporto relativa al credito SLA, specificando durata del problema, numero e ubicazione degli utenti coinvolti, servizi indisponibili ed eventuali tentativi di risoluzione; log, screenshot e segnalazioni interne possono contribuire a documentare l’impatto.

Chi acquista licenze attraverso un rivenditore Cloud Solution Provider (CSP) deve coinvolgere il proprio partner, che gestisce la richiesta secondo le procedure Microsoft. Il semplice identificativo dell’incidente non basta: Microsoft richiede prove dell’impatto effettivo sul cliente.

Per i servizi diversi da Azure, la documentazione Microsoft indica come termine il mese successivo a quello dell’incidente. Per un disservizio verificatosi a novembre 2026, la scadenza è quindi il 31 dicembre 2026, secondo le condizioni ordinarie applicabili.

Credito SLA: perché non equivale a un risarcimento dei danni

Il credito SLA non è un risarcimento per i danni economici causati dall’interruzione del servizio. Se, per esempio, un’azienda perde diverse ore di lavoro perché Outlook non funziona, Microsoft non le rimborsa il costo delle ore lavorative perse. Può invece riconoscere uno sconto sulle fatture del servizio interessato dal guasto a seconda, appunto, della durata e dell’estensione del disservizio, delle percentuali previste dallo SLA e dell’esito della richiesta presentata dal cliente.

Un incidente pubblicato nella dashboard, inoltre, non costituisce automaticamente una violazione dello SLA: Microsoft precisa che le segnalazioni di tipo advisory, ad esempio, normalmente non danno diritto al credito.

Il credito SLA offre una tutela economica limitata rispetto al danno operativo che può provocare un’interruzione prolungata. Per un’azienda italiana, comunque, conoscere queste clausole significa poter esercitare un diritto contrattuale spesso ignorato, senza considerare inevitabilmente gratuite le interruzioni dei servizi cloud.