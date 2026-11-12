pCloud lancia il Black Friday sui piani a vita: fino al 62% di sconto sullo spazio cloud

pCloud ha lanciato ufficialmente le promozioni per il Black Friday 2026 con sconti importanti su tutti i suoi piani cloud con abbonamento a vita, che paghi una volta sola per ottenere lo spazio cloud per sempre, senza pagamenti periodici.

I piani coprono diverse esigenze di archiviazione: si parte dal piano Premium da 500GB che scende da 279 euro a 159 euro, con 1.000GB di traffico per link condivisi, mentre il piano Premium Plus da 2TB è in offerta a 379 euro invece di 709, con 4TB di traffico in condivisione. Per capacità enormi, invece, c’è il piano Ultra da 10TB che cala da 2.799 euro a 1.099 euro, accompagnato da 20TB di traffico per i link condivisi. L’offerta più completa è però l’esclusivo 3-in-1 Lifetime che riunisce 3 TB di spazio cloud, pCloud Encryption a vita e pCloud Pass Premium a vita al prezzo scontato di 579 euro anziché 1.517 euro.

Tutti i piani includono l’accesso alle nuove suite pCloud Photos e pCloud Docs. La prima organizza immagini e video in ordine cronologico integrando un editor per ritagliare e applicare filtri direttamente online, mentre pCloud Docs mette a disposizione sei editor integrati per creare e modificare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF in tempo reale dal browser o dallo smartphone.

Per la sicurezza ci si affida a protocolli TLS/SSL e alla possibilità (inclusa nel bundle 3 in 1) di attivare la crittografia lato client zero-knowledge per proteggere i file riservati con una chiave privata nota solo a te. Inoltre, il gestore password pCloud Pass permette di sincronizzare e proteggere credenziali illimitate su ogni dispositivo. Non mancano nemmeno, infine, strumenti di backup automatico per importare dati da Google Drive, Google Photos, Dropbox e OneDrive, insieme a un player multimediale integrato.