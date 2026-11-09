Non solo storage: perché professionisti e aziende italiane scelgono Aruba Cloud

Aruba Cluod è un punto di riferimento assoluto del settore: ecco i servizi disponibili e come richiederli tramite procedura online.
Davide Raia
Pubblicato il 9 nov 2026
Non solo storage: perché professionisti e aziende italiane scelgono Aruba Cloud
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Aruba Cloud è un vero e proprio punto di riferimento del mercato italiano per quanto riguarda l’accesso a servizi cloud avanzati, per privati, professionisti e PMI.

L’azienda propone una gamma di servizi ricca e articolata, con soluzioni per la gestione di dati, applicazioni e servizi critici su un cloud sicuro, ibrido e performance. 

Per accedere alle soluzioni proposte dall’azienda basta visitare il sito ufficiale di Aruba, tramite il box qui di sotto.

Bastano pochi minuti per orientarsi tra le proposte disponibili, individuare il servizio giusto (eventualmente con il supporto di un consulente) e procedere con l’attivazione di quello di cui si ha bisogno.

Accedi qui all’offerta di Aruba Cloud

offerta-aruba cloud

Perché scegliere Aruba Cloud

L’offerta di Aruba Cloud si articola su più livelli, con la possibilità di accedere a server dedicati, componenti network, GPU on demand e server per progetti di Private AI.

A queste soluzioni si aggiungono servizi pensati per chi ha bisogno di cloud server, cluster Kubernetes, database relazionali e servizi di data protection e monitoraggio.

Non mancano, inoltre, i servizi legati allo storage e al backup, con tante soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Aruba propone:

  • un cloud ibrido, con combinazione di cloud pubblico e privato per ottenere prestazioni e flessibilità
  • sovranità dei dati, che restano in Italia
  • costi certi e prevedibili, con tariffe chiare e senza soprese
  • interoperabilità e zero lock-in, per una soluzione di cloud aperto con standard open source

Per un quadro completo sulle proposte di Aruba Cloud basta raggiungere il sito ufficiale e seguire la procedura guidata per la scelta del servizio dedicato.

Per le esigenze specifiche, inoltre, è possibile richiedere un ricontatto, in modo da poter parlare con un consulente qualificato e ottenere un supporto preciso.

Accedi qui all’offerta di Aruba Cloud

Credit immagini: Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Privacy iCloud, Apple potrà esaminare foto e documenti condivisi
Cloud

Privacy iCloud, Apple potrà esaminare foto e documenti condivisi
Windows 11, stampanti bloccate da mesi con Universal Print: Microsoft conferma
Office

Windows 11, stampanti bloccate da mesi con Universal Print: Microsoft conferma
Documenti personali protetti con la crittografia a conoscenza zero: la nuova offerta di pCloud
Offerte

Documenti personali protetti con la crittografia a conoscenza zero: la nuova offerta di pCloud
Password manager senza limiti: pCloud Pass a vita in sconto del 50% ad Halloween
Offerte

Password manager senza limiti: pCloud Pass a vita in sconto del 50% ad Halloween
Link copiato negli appunti