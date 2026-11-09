Non solo storage: perché professionisti e aziende italiane scelgono Aruba Cloud

Aruba Cloud è un vero e proprio punto di riferimento del mercato italiano per quanto riguarda l’accesso a servizi cloud avanzati, per privati, professionisti e PMI.

L’azienda propone una gamma di servizi ricca e articolata, con soluzioni per la gestione di dati, applicazioni e servizi critici su un cloud sicuro, ibrido e performance.

Per accedere alle soluzioni proposte dall’azienda basta visitare il sito ufficiale di Aruba, tramite il box qui di sotto.

Bastano pochi minuti per orientarsi tra le proposte disponibili, individuare il servizio giusto (eventualmente con il supporto di un consulente) e procedere con l’attivazione di quello di cui si ha bisogno.

Perché scegliere Aruba Cloud

L’offerta di Aruba Cloud si articola su più livelli, con la possibilità di accedere a server dedicati, componenti network, GPU on demand e server per progetti di Private AI.

A queste soluzioni si aggiungono servizi pensati per chi ha bisogno di cloud server, cluster Kubernetes, database relazionali e servizi di data protection e monitoraggio.

Non mancano, inoltre, i servizi legati allo storage e al backup, con tante soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Aruba propone:

un cloud ibrido, con combinazione di cloud pubblico e privato per ottenere prestazioni e flessibilità

con combinazione di cloud pubblico e privato per ottenere prestazioni e flessibilità sovranità dei dati , che restano in Italia

, che restano in Italia costi certi e prevedibili, con tariffe chiare e senza soprese

con tariffe chiare e senza soprese interoperabilità e zero lock-in, per una soluzione di cloud aperto con standard open source

Per un quadro completo sulle proposte di Aruba Cloud basta raggiungere il sito ufficiale e seguire la procedura guidata per la scelta del servizio dedicato.

Per le esigenze specifiche, inoltre, è possibile richiedere un ricontatto, in modo da poter parlare con un consulente qualificato e ottenere un supporto preciso.

Credit immagini: Aruba