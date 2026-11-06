Privacy iCloud, Apple potrà esaminare foto e documenti condivisi

La tutela della privacy torna al centro del dibattito sulle piattaforme cloud, questa volta con una novità che riguarda direttamente l’ecosistema Apple.

L’azienda di Cupertino ha annunciato l’introduzione di controlli sui contenuti condivisi attraverso collegamenti pubblici di iCloud, con l’obiettivo dichiarato di individuare materiale potenzialmente dannoso.

La modifica interessa foto, documenti e altri file distribuiti attraverso collegamenti accessibili a chiunque ne conosca l’indirizzo. La decisione apre interrogativi sul rapporto tra moderazione, sicurezza e riservatezza dei dati personali. Il punto più delicato riguarda soprattutto la possibilità per Apple di esaminare materiale che, pur essendo conservato nel proprio servizio cloud, viene reso disponibile al di fuori di una cerchia di destinatari selezionati.

Quali contenuti iCloud saranno sottoposti ai controlli

La novità riguarda esclusivamente la modalità di condivisione denominata Anyone with the Link, ovvero quella che permette di distribuire un collegamento senza dover autorizzare individualmente ogni destinatario. Chiunque ottenga l’indirizzo può quindi raggiungere il materiale, circostanza che rende il contenuto accessibile anche ad Apple.

La documentazione ufficiale chiarisce che il controllo interesserà le immagini conservate in Foto di iCloud e i documenti presenti in iCloud Drive. Rimane invece distinta la condivisione attraverso l’opzione People you choose, che limita l’accesso alle persone invitate o approvate dal proprietario.

Il cambiamento arriverà con iOS, iPadOS, macOS e visionOS 27.3 o versioni successive. Le prime versioni beta per sviluppatori sono già state distribuite, mentre la disponibilità pubblica è prevista per dicembre 2026.

Un elemento importante riguarda la crittografia. Apple precisa che i contenuti condivisi attraverso collegamenti pubblici non sono protetti dalla crittografia end-to-end, nemmeno quando è attiva la funzione Advanced Data Protection. Non si tratta quindi di una modifica che rende improvvisamente accessibili tutti i dati privati degli utenti: la distinzione dipende dalla modalità di condivisione scelta.

Privacy, moderazione e possibili conseguenze per gli account

Uno degli aspetti meno chiari riguarda la definizione di contenuto dannoso. Apple non ha pubblicato criteri dettagliati per spiegare quali categorie di materiale saranno considerate problematiche. Tra le ipotesi discusse dagli osservatori figurano malware, file pericolosi e materiale illegale, compresi contenuti di abuso sessuale su minori. Si tratta, tuttavia, di interpretazioni e non di un elenco ufficiale fornito dall’azienda.

La società si riserva la possibilità di rifiutare, modificare, spostare, rimuovere o eliminare i contenuti individuati. Le conseguenze possono coinvolgere anche l’Apple Account associato: nei casi previsti, l’azienda potrà limitarne o disabilitarne l’utilizzo e impedire la creazione di un nuovo profilo collegato agli stessi recapiti. È contemplato anche il coinvolgimento delle autorità competenti quando necessario.

Restano aperte diverse questioni operative. Apple non ha specificato se le verifiche saranno affidate esclusivamente a sistemi automatici oppure se prevedranno anche l’intervento di personale umano. Non è stato inoltre chiarito se i collegamenti creati prima dell’introduzione della novità saranno sottoposti alla stessa procedura.

La questione va quindi oltre il semplice controllo dei file: riguarda il livello di trasparenza che una piattaforma dovrebbe garantire quando interviene sui contenuti degli utenti. Per chi utilizza servizi cloud, comprendere le condizioni di condivisione diventa parte integrante della gestione della propria identità digitale.