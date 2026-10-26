Documenti personali protetti con la crittografia a conoscenza zero: la nuova offerta di pCloud

In occasione della festa di Halloween, pCloud ha lanciato una nuova offerta sul piano a vita di Encryption, il servizio che consente di proteggere i propri documenti tramite la crittografia a conoscenza zero. Nell’ambito della nuova promozione, è possibile acquistare Encryption a vita con un unico pagamento di 115 euro invece di 229 euro.
pCloud è disponibile su tutte le principali piattaforme oggi in uso, di conseguenza Encryption può essere utilizzato ovunque, sia tramite browser web collegandosi all’indirizzo my.pcloud.com, oppure su Android o iOS tramite l’app, oppure ancora su PC con l’applicazione pCloud Drive.
Il protocollo a conoscenza zero impiegato da pCloud offre un livello di privacy ancora più alto per i propri documenti sensibili. Infatti, nessuno al di fuori del titolare dell’account può avere acceso allo spazio in cui sono conservati i file, né il fornitore di servizi pCloud, né le autorità, né tantomeno utenti estranei.
A tutto questo, infine, si aggiunge una protezione multi-livello. Gli algoritmi di crittografia impiegati da pCloud includono una serie di livelli di protezione, grazie ai quali ad esempio è possibile bloccare l’accesso ai propri file con una singola password, così da renderli invisibili agli occhi degli altri utenti.
Il 50% di sconto sul piano a vita di pCloud Encryption termina il 31 ottobre. Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto.