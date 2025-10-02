Microsoft 365 Premium: nuovo piano con Copilot, 6 TB e sicurezza avanzata

Con il lancio di Microsoft 365 Premium, il colosso di Redmond segna un punto di svolta per professionisti, team ristretti e famiglie che desiderano ottimizzare flussi di lavoro, sicurezza e creatività in un’unica soluzione avanzata.

L’innovazione principale di questa nuova proposta risiede nella perfetta integrazione tra le classiche applicazioni Office e le più moderne tecnologie AI, che permeano l’intero ecosistema.

Cosa offre Microsoft 365 Premium

La suite si presenta come un abbonamento all-inclusive, con un costo di 22 euro mensili o 219 euro annuali, pensato per soddisfare le esigenze di fino a sei utenti, ciascuno abilitato su un massimo di cinque dispositivi. Un elemento di spicco è l’ampio spazio di archiviazione: ogni account può infatti contare su 1 TB di cloud, per un totale potenziale di 6 TB in configurazione multiutente, rendendo la gestione dei dati semplice e scalabile.

A fare la differenza, però, è l’introduzione delle funzionalità di Copilot, che porta l’automazione intelligente direttamente all’interno delle applicazioni più utilizzate. Gli utenti avranno così la possibilità di sfruttare suggerimenti dinamici, automazione di attività ripetitive e assistenza contestuale nella stesura di documenti, analisi di dati e gestione delle comunicazioni. Questo strumento non solo velocizza i processi, ma eleva la qualità del lavoro quotidiano, offrendo un vantaggio competitivo concreto.

L’offerta di Microsoft 365 Premium si arricchisce ulteriormente con l’accesso esclusivo a strumenti creativi di nuova generazione. Da un lato troviamo Microsoft Designer, la piattaforma per la creazione e la modifica di immagini tramite tecnologie AI, ideale per chi desidera realizzare contenuti visivi professionali senza competenze avanzate di grafica.

Dall’altro, Clipchamp si propone come soluzione di riferimento per l’editing video, offrendo filtri premium e una user experience semplificata che permette anche ai meno esperti di produrre video accattivanti e personalizzati.

La sicurezza rappresenta un altro pilastro della nuova proposta. Con Microsoft Defender integrato, gli utenti beneficiano di una protezione completa sia per i dispositivi che per i dati, con sistemi anti-ransomware dedicati specificamente ai contenuti archiviati su OneDrive. Questa attenzione alle minacce informatiche risponde alle crescenti preoccupazioni di professionisti e aziende in un’epoca in cui la sicurezza digitale è un requisito imprescindibile.

Addio Copilot Pro

Un aspetto strategico della nuova offerta riguarda il consolidamento dei piani: il vecchio Copilot Pro, disponibile a 18 euro mensili, viene ufficialmente dismesso. Gli utenti di questa soluzione sono ora invitati a migrare verso l’abbonamento Premium, in un’ottica di semplificazione e rafforzamento del marchio Microsoft sotto un’unica proposta più ricca e coerente.

Per molti, questa scelta rappresenta un passo avanti in termini di valore, ma comporta anche valutazioni economiche diverse: mentre i piccoli team e le famiglie potranno trarre massimo vantaggio dalla condivisione delle risorse e delle funzionalità avanzate, i singoli utenti che utilizzavano Copilot Pro potrebbero percepire un incremento di costo, bilanciato però dall’accesso a strumenti aggiuntivi.