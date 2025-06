Windows 10, c'è un altro aggiornamento obbligatorio: dobbiamo installarlo tutti

Il nuovo aggiornamento KB5060533 per Windows 10, appena rilasciato da Microsoft, introduce una serie di novità e correzioni significative per gli utenti delle versioni 21H2 e 22H2. Tra le modifiche più visibili spicca il ritorno della visualizzazione dei secondi nell’orologio di sistema, una funzionalità che verrà distribuita gradualmente. L’update include inoltre le patch sicurezza di giugno 2025, risolvendo sette vulnerabilità zero-day e portando le build alle versioni 19044.5965 e 19045.5965 rispettivamente.

Le novità del KB5060533

Oltre alle correzioni di sicurezza, che rendono l’update KB5060533 obbligatorio per tutti gli utenti, l’aggiornamento introduce miglioramenti significativi al calendario Windows, ampliando a 30 giorni il periodo di visualizzazione degli eventi futuri e aggiungendo descrizioni al pulsante Meteo. È stato anche risolto un problema legato ai caratteri GB18030-2022, migliorati i profili COSA per operatori mobili e aggiornate le impostazioni di consenso per la sincronizzazione degli account nell’Area Economica Europea.

Un fix rilevante riguarda le macchine virtuali Hyper-V, che in precedenza potevano bloccarsi o riavviarsi improvvisamente. Questo problema, che interessava non solo Windows 10 ma anche Windows 11 e Server, era stato parzialmente affrontato con l’aggiornamento d’emergenza KB5061979 di maggio. Con il KB5060533, la stabilità delle macchine virtuali risulta ulteriormente migliorata, offrendo un’esperienza più affidabile agli utenti aziendali e professionali.

Rimane tuttavia un problema noto legato ai font Noto: questi possono apparire sfocati o poco chiari nei browser basati su Chromium quando visualizzati con una scalatura al 100%. Per migliorare la leggibilità, Microsoft consiglia di aumentare la scalatura al 125% o 150%. Questo workaround permette agli utenti di aggirare temporaneamente il problema in attesa di una soluzione definitiva.

Come installare KB5060533

Gli utenti possono installare l’aggiornamento accedendo alle Impostazioni di Windows e poi su Windows Update per verificare la disponibilità. Essendo un pacchetto obbligatorio, l’installazione inizierà automaticamente, con la possibilità di pianificare il riavvio per completare la procedura. In alternativa, è possibile scaricare manualmente il pacchetto dal Microsoft Update Catalog.

In teoria il pacchetto KB5060533 è uno degli ultimi per Windows 10, visto che Microsoft terminerà il supporto a questo sistema operativo il 14 ottobre 2025. In pratica, però, non è detto che ciò si rivelerà vero: gli utenti di Windows 10 sono ancora moltissimi, probabilmente troppi per lasciarli senza almeno gli aggiornamenti di sicurezza più importanti.