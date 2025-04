Microsoft Copilot Vision disponibile gratuitamente su Edge

Dopo diversi test portati avanti da Microsoft, è arrivato l’annuncio ufficiale: Copilot Vision è disponibile gratuitamente sul browser Edge.

Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, attraverso la piattaforma Bluesky, ha spiegato come la compagnia di Redmond abbia reso disponibile a titolo gratuito lo strumento e di come questo sia capace di trasformare l’esperienza a schermo in un’esperienza conversazionale.

Copilot Vision offre un’innovativa interazione vocale con l’assistente AI, eliminando la necessità di abbonamenti premium per accedere a funzionalità avanzate. Lo strumento permette agli utenti di ottenere assistenza contestuale in tempo reale, basata su ciò che viene visualizzato sul display. Ad esempio, è possibile seguire una ricetta e chiedere chiarimenti sui passaggi, oppure analizzare un’offerta di lavoro ricevendo consigli mirati per prepararsi al colloquio.

Copilot Vision gratis per tutti: ecco come attivare lo strumento

L’attivazione di Copilot Vision è semplice e intuitiva. Basta visitare il sito ufficiale di Microsoft utilizzando Edge e seguire la procedura guidata per configurare l’assistente. Una volta completata l’installazione, è possibile avviare Vision cliccando sull’icona del microfono situata nella barra laterale di Copilot. Un segnale sonoro e un cambiamento nella tonalità del browser indicano l’inizio della sessione interattiva.

Sebbene la versione gratuita di Copilot Vision offra numerose funzionalità, Microsoft ha riservato alcune capacità avanzate agli abbonati al piano Copilot Pro. Gli utenti premium possono sfruttare l’assistente AI per attività complesse come l’editing fotografico, la produzione video e persino il supporto durante sessioni di gioco. Questa distinzione tra le versioni gratuita e a pagamento consente di soddisfare sia gli utenti occasionali sia i professionisti alla ricerca di strumenti più potenti e versatili.

Un aspetto cruciale di questa innovazione è l’attenzione alla privacy degli utenti. Durante l’utilizzo di Copilot Vision, Microsoft garantisce che non vengano raccolti input, immagini o contenuti delle pagine visualizzate. Le uniche informazioni elaborate sono le risposte generate dall’assistente.

Per interrompere la condivisione dello schermo, è sufficiente chiudere la sessione o il browser. Fatto ciò, l’AI viene disattivata fino alla successiva sessione.