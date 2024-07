Microsoft: disponibile l'app Xbox Cloud Gaming su Fire TV Stick

Microsoft vuole portare il gaming un po’ ovunque, anche su quei dispositivi su cui, ad una prima occhiata, sembrerebbe impossibile poter giocare. L’obiettivo può essere centrato attraverso lo streaming, ormai una realtà ben consolidata e che sempre più utenti prendono in considerazione. A questo giro, il colosso di Redmond ha stretto un accordo con Amazon, con l’app Xbox Cloud Gaming da questo momento ufficialmente disponibile anche su alcuni modelli di Fire TV Stick.

Microsoft e Amazon uniscono le forze: Xbox Cloud Gaming disponibile anche su Fire TV Stick

L’app, annunciata il mese scorso, consente agli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate di giocare in streaming a tantissimi videogiochi. Anche quelli di recente uscita, come Starfield. E c’è anche Fortnite, disponibile gratuitamente per tutti (a patto però di avere un account Xbox attivo).

In base a quanto dichiarato dalle due aziende, l’app è al momento disponibile unicamente per Fire TV 4K Max (2023) e Fire TV Stick 4K (2023) ed è, in termini di UI ed esperienza d’uso, identica al client per i più recenti smart TV e smart monitor di Samsung. C’è bisogno poi di un controller Bluetooth compatibile, come ad esempio quello per Xbox (ma dovrebbe andar bene anche quello per PlayStation 4/5).

Tornando al catalogo, questo è certamente molto vasto e offre proposte per tutti i palati, ma conta meno titoli rispetto al Game Pass “standard”. A tal proposito, Microsoft avevo promesso il supporto di tutta la libreria di giochi entro la fine del 2022, ma qualcosa deve essere andato storto. Forse la situazione si sbloccherà nei prossimi mesi, ma tutto o quasi dipenderà da quegli editori che, ad oggi, non sono disposti a sposare la causa di Xbox Cloud Gaming.

Il lancio dell’app Xbox su Fire TV Stick di Amazon segna una “prima volta” molto importante, ovvero il debutto su un dispositivo diverso da uno smart monitor e uno smart TV. Xbox Cloud Gaming può essere scaricata gratuitamente dallo store sui dispositivi compatibili.