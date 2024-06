Luglio è dietro l’angolo e sarà un mese particolarmente importante per Samsung. È infatti ufficiale che il 10 luglio, a quello che sarà il secondo evento Unpacked dell’anno, saranno presentati nuovi smartphone pieghevoli, smartwatch e quasi sicuramente anche il primo Galaxy Ring. Ma non è tutto, perché il 26 dello stesso mese si terrà la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Samsung Galaxy S24 Ultra per le riprese della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024

Samsung, come ormai da tradizione, anche questa volta è partner olimpico e paralimpico a livello mondiale e ha annunciato che metterà a disposizione dell’evento la sua tecnologia. In particolare, si legge nel comunicato stampa, alcune delle riprese della cerimonia d’apertura sul fiume Senna e delle gare di vela saranno acquisite con il Samsung Galaxy S24 Ultra, ad oggi lo smartphone top di gamma del colosso sudcoreano nonché uno dei migliori camera-phone sul mercato.

«In una società sempre più connessa, la tecnologia mobile Samsung Galaxy ha contribuito ad avvicinare e trasformare le relazioni degli utenti con il mondo, ovunque si trovino. Dal momento che Samsung è un Worldwide Partner da quasi tre decenni, sappiamo bene quanto sia importante creare e rendere possibili le connessioni ai Giochi Olimpici e Paralimpici», ha dichiarato l’azienda. «Siamo onorati di lavorare in modo ravvicinato con il CIO e l’OBS a Parigi 2024 per fornire filmati di alta qualità che faranno parte di una serie di novità e avvicineranno ulteriormente i fan all’ esperienza dei Giochi», ha concluso Stephanie Choi.

A differenza delle precedenti edizioni, questa volta la cerimonia d’apertura non si terrà in uno stadio. Gli oltre 10.000 atleti che parteciperanno ai Giochi di Parigi 2024 percorreranno la Senna su imbarcazioni per ciascuna delegazione nazionale, così da rendere quanto più accessibile possibile questo atteso evento.

Quella del 26 luglio è dunque l’occasione perfetta per sfruttare le capacità del Galaxy S24 Ultra, e – ovviamente – per pubblicizzare lo smartphone. Oltre 200 dispositivi saranno installati sulle 85 imbarcazioni degli atleti e un Galaxy S24 Ultra sarà installato anche su ogni imbarcazione durante le competizioni veliche di Marsiglia. Tutte le riprese in HDR saranno condivise e trasmesse in streaming sfruttando una rete privata 5G fornita da Orange (di fatto la prima rete 5G indipendente in Francia).