Microsoft e NVIDIA aggiornano la loro partnership: ecco la novità

Questo è un periodo particolarmente ricco di novità per Microsoft e la sua proposta videoludica. Dopo aver annunciato la possibilità di poter giocare in streaming ai titoli del Game Pass su Fire TV Stick, la società di Redmond ha comunicato un’importante upgrade frutto della partnership con un altro colosso del settore, NVIDIA.

A febbraio del 2023, come molti probabilmente ricorderanno, le due aziende annunciarono una collaborazione che portò al supporto dei giochi del PC Game Pass sulla piattaforma di cloud gaming GeForce NOW. Oggi, come detto, questa partnership è stata ulteriormente migliorata e consente di avviare i giochi supportati proprio su GeForce NOW tramite le pagine dei singoli videogiochi.

Per scegliere la piattaforma per il cloud gaming bisognerà cliccare sul nuovo pulsante “PLAY with CLOUD” e scegliere uno dei servizi proposti. Usiamo il futuro perché tale opzione non è disponibile al momento della stesura dell’articolo (nonostante l’annuncio di Microsoft).

«Xbox ha collaborato con NVIDIA GeForce NOW e Herooid per offrire titoli proprietari a più giocatori. Se possiedi uno dei giochi Xbox supportati su Steam e hai un account per entrambi i servizi di streaming, puoi riprodurre il gioco nel cloud ovunque ti trovi. Assicurati semplicemente di collegare il tuo account Steam a NVIDIA GeForce NOW o a Boosteroid.», si legge nel documento di supporto da poco aggiornato dal colosso di Redmond.

Per chi non lo conoscesse, il servizio GeForce NOW consente agli utenti, dopo aver sottoscritto un abbonamento, di connettersi ai server di NVIDIA e di giocare su GPU come la RTX 4080 (che secondo la società offre una latenza end-to-end migliore di quella di una Xbox Series X eseguita localmente su un TV a 60Hz).

E a proposito di console, secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft avrebbe deciso di limitare la commercializzazione di Xbox Series X e Series S in alcuni mercati, compreso quello europeo.