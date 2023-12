Microsoft Edge, arriva Super Drag and Drop: di cosa si tratta?

Microsoft ha introdotto una nuova e interessante funzionalità al suo browser Edge, attualmente in fase di test sul canale Canary.

Stiamo parlando della modalità Super Drag and Drop, un nome altisonante per una funzione che sarà sicuramente molto apprezzata dagli utenti. Questa, infatti, permette di rendere molto più semplice l’apertura dei link e le ricerche in una nuova scheda.

Allo stato attuale Microsoft Edge permette di aprire collegamenti e immagini in nuove schede facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando l’opzione corrispondente. Fatto ciò, basta trascinare con il mouse sulla tabstrip o utilizzare il tasto centrale del mouse.

Super Drag and Drop punta a offrire un’opzione ancora più comoda in tal senso. Con la sua introduzione, infatti, basterà fare clic su un link, una parte di testo o un’immagine e trascinarla lateralmente, verso l’alto o verso il basso per aprirla in una nuova scheda.

Come attivare Super Drag and Drop su Microsoft Edge Canary

Trascinando il testo evidenziato verrà avviata una ricerca sul Web in una nuova scheda utilizzando il motore di ricerca predefinito impostato dall’utente (fatto tutt’altro che scontato).

Per chi ha accesso al canale Canary, è possibile testare le potenzialità di Super Drag and Drop solo attraverso attivazione manuale, essendo la funzione disattivata di impostazione predefinita. Per l’attivazione:

Andare in edge://flags/#edge-super-drag-drop ;

Impostare l’apposita flag su Enable;

Riavviare Edge;

Andare in Settings e poi su Appearance ;

e poi su ; Scorrere verso basso e attivare la funzione corrispondente.

Rispetto alle mouse gestures, Super Drag and Drop di Edge non consente di configurare eventuali eccezioni di siti Web. Allo stato attuale (ricordiamo che la funzionalità è in fase di test), l’unica personalizzazione possibile è costituita dalla possibilità di aprire schede in background o direttamente in primo piano.

La funzionalità è disponibile esclusivamente con Microsoft Edge Canary e non con la versione standard del browser.