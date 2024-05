Microsoft Edge: in arrivo il generatore di temi basato sull'AI

Non è notizia dell’ultima ora che Microsoft è tra le aziende che maggiormente stanno integrando l’intelligenza artificiale nei propri servizi. Tra quelli offerti dal colosso di Redmond, il browser Edge è certamente uno dei più apprezzati e non a caso viene aggiornato con una certa costanza per offrire agli utenti tutte le novità di cui potrebbero aver bisogno.

E se da alcuni giorni è già possibile comunicare con il chatbot Copilot dalla barra laterale del browser, a breve – sempre grazie ai poteri dell’AI – sarà possibile creare nuovi temi per rendere l’esperienza ancora più personale.

Microsoft Edge: in arrivo un generatore di temi AI

In base a quanto riportato nella sezione del sito di Microsoft dedicata alla roadmap di Microsoft 365, il browser presto metterà a disposizione degli utenti un generatore di temi AI.

Attraverso quest’ultimo basterà scrivere un prompt testuale per generare una serie di immagini che andranno poi a personalizzare il tema. Anche la cornice di Edge cambierà, perché la tinta riprenderà il colore dominante dell’immagine generata.

Per quanto riguarda gli ambienti business, i responsabili IT avranno la possibilità di disabilitare o limitare l’utilizzo del generatore di temi attraverso l’apposita policy (“AIGenThemesEnabled”).

Nonostante non sia al momento disponibile una data da cerchiare sul calendario, stando alle informazioni condivise da Neowin, il lancio del generatore di temi AI è previsto per giugno.

Questa non è la prima volta che il gigante tech propone una funzionalità simile. Come alcuni probabilmente ricorderanno, a gennaio di quest’anno è stato introdotto uno strumento simile per i meeting su Teams (anche se questa possibilità è riservata unicamente agli abbonati Premium).