Microsoft ha lanciato Designer, strumento basato sull'IA simile a Canva

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato una sua nuova app basata sull’Intelligenza Artificiale chiamata Designer.

Questa è disponibile su Windows e su dispositivi Android e iOS e, per molti versi ricorda quanto proposto da Canva, in quanto permette di creare immagini e disegni inclusi biglietti di auguri, inviti, collage, adesivi ma anche altri contenuti come emoji, clip art, sfondi, avatar e tanti altri contenuti simili. Designer è disponibile in 80 lingue e a titolo gratuito.

Secondo quanto affermato da Microsoft si tratta di un sistema che funziona attraverso modelli precostruiti di prompt, con ampia possibilità per personalizzare gli stessi. Altra caratteristica di Designer è la possibilità di interagire con immagini già esistenti, modificando le stesse con l’ausilio dell’IA.

Microsoft conferma: Designer si integrerà alla perfezione con l’app Foto

Microsoft ha confermato che lo strumento è ancora in fase di sviluppo. A tal proposito, presto Designer proporrà anche una funzione chiamata replace background (ovvero “sostituzione dello sfondo“). Con questa sarà possibile intervenire sulle immagini attraverso input testuali per sostituire o modificare gli sfondi delle foto proposte.

L’annuncio di mercoledì ha trattato anche altri aspetti di Designer. La compagnia di Redmond ha svelato come la stessa app Foto di Windows 11 sta per ottenere un’integrazione profonda con lo strumento appena presentato. Di fatto, gli utenti potranno modificare le immagini tramite IA senza dover uscire dalla suddetta app: un vantaggio non da poco in termini di praticità e risparmio di tempo.

Il fatto che Microsoft stia investendo tempo e risorse nel contesto dell’IA non è di certo una sorpresa. I dati finanziari del primo trimestre dell’anno, infatti, hanno dimostrato come questa nuova tecnologia sia da traino per il fatturato di questo colosso informatico. Con il lancio di Copilot, Microsoft sembra ormai essersi ritagliata un ruolo di rilievo nell’emergente settore dell’IA.