Microsoft integra nuove opzioni per il mouse in Impostazioni di Windows

Microsoft continua il processo di modernizzazione delle Impostazioni di Windows 11, spostando sempre più funzioni dal vecchio Pannello di controllo alla sua interfaccia più moderna e intuitiva. L’ultima build di Windows Server 26376, attualmente disponibile per i tester Insider, introduce alcune novità interessanti legate alla personalizzazione del mouse.

Le nuove funzioni del mouse nelle Impostazioni di Windows 11

Secondo quanto segnalato dall’utente @phantomofearth su X, Microsoft ha trasferito diverse impostazioni del mouse dal Pannello di controllo all’app Impostazioni, riducendo la necessità di accedere alla classica interfaccia tramite la combinazione Win + R > control.

Ecco alcune delle nuove opzioni ora disponibili nella build 26376 di Windows Server:

Indicatore del mouse : permette di trovare rapidamente il cursore premendo il tasto Ctrl ;

: permette di trovare rapidamente il cursore premendo il tasto ; Scie del puntatore : aggiunge la possibilità di attivare e modificare la lunghezza delle tracce lasciate dal cursore quando si muove sullo schermo;

: aggiunge la possibilità di attivare e modificare la lunghezza delle tracce lasciate dal cursore quando si muove sullo schermo; Ombra del cursore : opzione per aggiungere un effetto ombra al puntatore per una migliore visibilità;

: opzione per aggiungere un effetto ombra al puntatore per una migliore visibilità; Personalizzazione del puntatore: consente di modificare l’immagine di ogni singolo cursore per una personalizzazione più avanzata.

Inoltre, Microsoft ha aggiunto icone dedicate per le impostazioni già esistenti, come la velocità del cursore e la precisione avanzata del puntatore, rendendo l’interfaccia ancora più intuitiva.

Quando arriveranno queste novità

Ora come ora non c’è nulla di ufficiale per gli utenti che hanno la versione stabile di Windows in quanto potrebbe essere necessaria ancora una fase di test estesa. Allo stesso tempo l’obiettivo di Microsoft sembra chiaro: rendere Impostazioni sempre più completa e soprattutto slegata dal pannello di controllo.

Nel frattempo, gli utenti Windows Insider possono già testare altre novità recenti, come:

Miglioramenti a File Explorer ;

; Nuova tastiera ottimizzata per i gamepad ;

; Etichette contestuali nei menu di sistema.

Microsoft continua quindi a lavorare per rendere Windows 11 più moderno, intuitivo e personalizzabile, semplificando l’esperienza d’uso con nuove funzionalità pensate per tutti gli utenti.