Microsoft risarcirà 2,7 milioni di utenti

Ben 2,7 milioni di utenti Microsoft 365 avrebbero potuto risparmiare molto denaro sul proprio abbonamento, ma a causa di un comportamento scorretto di Microsoft hanno pagato più del dovuto. Per questo motivo la software house di Redmond ha chiesto ufficialmente scusa e ha offerto un risarcimento.

E’ quello che sta succedendo in Australia, dopo che l’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), che in pratica è l’Antitrust australiana, ha accusato Microsoft di pratiche commerciali scorrette.

Cosa ha fatto Microsoft in Australia

In Australia, esattamente come in gran parte del resto del mondo, Microsoft da alcuni mesi vende i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family con l’opzione dell’AI di Copilot integrata.

Copilot fa crescere il prezzo dell’abbonamento: il Personal passa da 109 a 179 dollari australiani annui (+45%), mentre il Family passa da 139 a 179 dollari australiani (+29%).

Il comportamento scorretto di Microsoft è stato nel modo di proporre l’aggiornamento: ha comunicato agli utenti gli aumenti di prezzo, ma non ha spiegato in modo chiaro che potevano continuare a usare gli abbonamenti tradizionali, senza Copilot, allo stesso prezzo di prima.

In centinaia di migliaia (potenzialmente 2,7 milioni di utenti) hanno comprato il nuovo abbonamento con l’AI pur di continuare a usare Microsoft 365, ma non ne avevano realmente bisogno.

Microsoft ammette l’errore

Dopo l’intervento dell’ACCC, Microsoft non ha potuto far altro che ammettere l’errore, ma la proposta di risarcimento soddisfa solo in parte gli utenti beffati.

Gli abbonati che passeranno prima della fine del 2025 al piano Classic (senza AI) riceveranno rimborsi entro 30 giorni per i pagamenti effettuati dal 30 novembre 2024 in poi.

Ma diversi clienti hanno segnalato di aver ricevuto link errati che non hanno concesso loro i rimborsi a cui avevano diritto. Un portavoce di Microsoft ha confermato che “gli abbonati hanno ricevuto un link errato” e si è scusato per l’inconveniente.

Ma non è tutto: chi ha sottoscritto un piano Family con Copilot e vuole tornare al Family senza Copilot non può farlo, perché Microsoft permette il downgrade solo al piano Personal senza AI.

Tutta questa vicenda, quindi, è stata gestita, e continua ad essere gestita, in modo ben poco soddisfacente per milioni di utenti MS 365.