Microsoft: stop al supporto dei client Teams obsoleti a marzo 2024

Microsoft ha pubblicato un post nel suo Centro Messaggi Microsoft 365 con dettagli sulla prossima fine del supporto per l’infrastruttura di messaggistica esistente. L’azienda ha sottolineato l’importanza di rimanere aggiornati e di utilizzare la versione più recente del proprio software per evitare interruzioni del servizio e altri problemi. Secondo Microsoft, l’infrastruttura esistente del servizio di chat raggiungerà la fine del suo ciclo di vita entro marzo 2024. In seguito, gli utenti di Teams potrebbero riscontrare messaggi di chat ritardati nelle chat individuali, nelle chat di gruppo e nei canali (se utilizzano una versione precedente a tre mesi). La modifica interesserà Microsoft Teams Desktop, Teams su iOS e Android e client Virtual Desktop Interface (VDI). Dall’altro lato, non verrà modificato il funzionamento su Teams Phone, Panels, Surface Hub o versione web.

Microsoft: mantenere Teams aggiornato per evitare interruzioni di servizio

Quello di Microsoft non è un avviso del tutto inaspettato. Teams è regolato dalla Modern Lifecycle Policy dell’azienda di Redmond, che afferma che un prodotto viene sottoposto a manutenzione continua se i clienti mantengono il software aggiornato, dispongono di una licenza e se Microsoft offre ancora supporto per esso. Inoltre, la società ha anche notato che questi cambiamenti alla sua infrastruttura garantiranno maggiore affidabilità, sicurezza e resilienza nel suo meccanismo di consegna dei messaggi. I clienti VDI che desiderano disinstallare un client Teams obsoleto e installare un nuovo pacchetto MSI possono farlo semplicemente seguendo le istruzioni sul sito ufficiale dell’azienda.

Microsoft ha consigliato ai clienti desktop, Android e iOS di mantenere sempre aggiornato il proprio client Teams. L’azienda di Redmond ricorda che le app mobili vengono distribuite e aggiornate solo tramite l’app store della rispettiva piattaforma mobile. Per aggiornare Teams bisognerà quindi utilizzare lo store Google Play o l’App Store di Apple. Per quanto riguarda le versioni web, l’operazione può essere eseguita dal sito ufficiale dell’azienda o dal Microsoft Store.