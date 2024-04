Microsoft Store, scaricare file eseguibili delle applicazioni

Dopo gli aggiornamenti destinati al Microsoft Store volti a migliorare le prestazioni della piattaforma, l’azienda di Redmond ha appena informato gli utenti circa il lancio di una nuova funzionalità chiamata Installers for Web. Si tratta della possibilità di scaricare file eseguibili delle applicazioni direttamente dall’interfaccia del Microsoft Store.

Fino ad oggi, per caricare un nuovo programma dal negozio online di Microsoft, si doveva fare clic sul pulsante Installa, confermare l’opzione di download attraverso una seconda schermata quindi applicare un terzo clic finale.

Microsoft Store permette di scaricare i file eseguibili dei programmi da installare

Come spiega Rudy Huyn, uno dei principali architetti software Microsoft, lo store dell’azienda diventa adesso più “usabile”: con un semplice clic su Installa, la piattaforma può adesso fornire il file eseguibile per avviare l’installazione sul sistema in uso in totale autonomia.

Il nuovo approccio offre numerosi vantaggi. Il download di un’applicazione ora richiede soltanto due clic: un clic per scaricare un pacchetto e un clic per avviarlo. I programmi di installazione leggeri funzionano più velocemente, sono sempre aggiornati, anche sui sistemi che utilizzassero versioni vecchie del Microsoft Store.

Huyn aggiunge che il nuovo metodo di installazione delle applicazioni dal Microsoft Store, ha portato a un aumento medio del 12% nel numero delle installazioni e a +54% del numero di applicazioni lanciate dopo il loro caricamento sul sistema.

La novità, che in precedenza era stata provata limitando l’intervento a un numero ridotto di utenti e sviluppatori, diventa adesso ufficialmente disponibile per l’intera platea di soggetti che si servono del Microsoft Store, sia in Windows 11 che in Windows 10.

Una scelta che conferma la volontà di Microsoft che mira a creare un ecosistema efficace

Un tempo il Microsoft Store era poco utilizzato. L’abbandono delle applicazioni UWP (Universal Windows Platform) e la migrazione verso Windows App SDK, ha contribuito ad attrarre sviluppatori, permettendo di presentare agli utenti di tutto il mondo una soluzione unica attraverso la quale caricare programmi di ogni tipo, compresi i tradizionali Win32, un tempo non disponibili sulla piattaforma Microsoft Store.

Questa decisione ha fatto sì che lo store online di Microsoft diventasse una piattaforma più attuale, completa e versatile, in grado di proporsi come un punto di riferimento unificato per l’installazione di app su qualsiasi dispositivo, indipendentemente dalla tipologia e dal fattore di forma.

Lungo il percorso non sono ovviamente mancati anche alcuni imprevisti: il Microsoft Store non permetterà più il download e l’utilizzo dell’App Store Amazon: in futuro, quindi, gli utenti di Windows 11 non potranno più scaricare, installare ed eseguire applicazioni Android.