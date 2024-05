Il Microsoft Surface Laptop 5 (da 13 pollici in questo caso) è un laptop premium del colosso di Redmond. Il dispositivo si distingue per il suo design raffinato e, ovviamente, le ottime performance. Il prezzo di listino della configurazione con Intel Core i5, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione è di 1.499 euro, ma oggi – grazie al super sconto Amazon del 40% – la cifra da investire crolla a 899 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Il Microsoft Surface Laptop 5 è un portatile leggero, perfettamente costruito e con ottime prestazioni: risparmia subito 600€ su Amazon

Al cuore del Surface Laptop 5 c’è il chip Intel Core i5 di 12ª generazione, che offre prestazioni ottime per gestire qualsiasi attività, dal multitasking impegnativo all’editing di foto e video. La grafica Intel Iris Xe garantisce una grafica fluida e reattiva, perfetta anche per il gaming occasionale.

Una volta sollevato il coperchio, si fa subito notare il brillante touchscreen PixelSense da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256 x 1504 pixel. Il supporto per Dolby Vision IQ, poi, porta l’esperienza visiva a un livello superiore, con contrasti più profondi e neri più intensi, per una visione immersiva di film e serie TV.

Nonostante la sua potenza, il portatile di Microsoft è incredibilmente sottile e leggero, quindi è il compagno ideale per chi è sempre in movimento, permettendo di lavorare o divertirsi ovunque. A tal proposito, la durata della batteria è un altro suo punto di forza dal momento che può durare fino a 18 ore con una singola carica.

Il sistema operativo Windows 11 offre un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzioni, con nuove funzionalità come Snap Layouts e il widget di Teams per semplificare il multitasking e la collaborazione. Altro vantaggio è Windows Hello, utile per accedere al dispositivo in modo sicuro attraverso il riconoscimento del volto.