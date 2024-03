Microsoft Surface Laptop 5: sconto WOW di 300€ su Amazon

Lo si potrebbe intendere come il MacBook secondo Microsoft. Ed è un enorme complimento, perché il Surface Laptop 5 da 13″ con chip Intel Core i5 – al pari di quello di Apple – può contare sul perfetto connubio tra hardware e software per performance elevate, anche nel caso di operazioni più intense.

Oggi il portatile del gigante di Redmond è scontato del 25% (sul prezzo di listino) e costa solo 899 euro, spedizione compresa. Ed è venduto e spedito da Amazon.

Il Microsoft Surface Laptop 5 con Core i5 porta ad un nuovo livello la tua produttività

Il Microsoft Surface Laptop 5 da 13 pollici è un dispositivo elegante (il look è uno dei suoi punti di forza) e potente progettato per la produttività e la creatività. Il Surface Laptop 5 da 13 pollici presenta un design sottile e leggero con un corpo in alluminio anodizzato e una tastiera in Alcantara. Il peso di 1,27 kg lo rende facile da trasportare, mentre la sua robustezza lo rende ideale per l’utilizzo in viaggio.

Il portatile è dotato di un display touchscreen PixelSense da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256 x 1504 pixel. È un pannello che offre colori vividi e neri profondi, con un rapporto di aspetto 3:2 che lo rende ideale per la navigazione web, la scrittura di documenti e la visualizzazione di film.

Per quanto concerne le performance, il laptop è alimentato dal processore Intel Core i5 di 12a generazione, da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB La scheda grafica integrata è invece una Intel Iris Xe. Il dispositivo è in grado di gestire con facilità le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di software per la produttività e lo streaming di contenuti multimediali. E a rendere l’esperienza d’uso ancora più ricca ci pensano il supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il Surface Laptop 5 offre un’autonomia della batteria fino a 18 ore, consentendoti di lavorare o giocare per tutto il giorno senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare nel giro di poco. Il sistema operativo, infine, è Windows 11.