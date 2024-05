Microsoft Teams: aggiunta una nuova funzione per le chat di gruppo

Una nuova funzione introdotta in Microsoft Teams potrebbe rendere le videochiamate improvvisate molto più facili e rapide da organizzare.

Stiamo parlando della funzionalità Incontra ora, che permette di avviare una chat di gruppo senza le procedure standard per effettuare una chiamata “ufficiale”, con tanto di inviti via posta elettronica.

Per poter avviare un meeting in questo modo, gli utenti devono aprire la chat di gruppo in questione, selezionando poi l’apposita voce (presente sulla parte alta della schermata). Una volta che la chiamata è avviata, tutti i membri del gruppo potranno vedere che una riunione e in corso e, scegliendo la voce Partecipa, sarà possibile accedere alla stessa.

Incontra ora non è di certo qualcosa di rivoluzionario, visto che funzionalità simili sono già disponibili da tempo su piattaforme in competizione con Teams, come Google Meet e Zoom.

Il tasto Incontra ora di Teams è un’idea già applicata da tempo su Google Meet e Zoom

Secondo quanto affermato da Microsoft, al momento il bottone Incontra ora è disponibile solo in ambiente desktop. La funzione, con tempistiche non meglio precisate, sarà comunque presto disponibile per qualunque tipo di piattaforma e tipo di account legato a questo servizio. Ciò significa che tale funzione sarà accessibile prescindere dalla tipologia dei singoli account (siano essi aziendali, scolastici o privati).

La sfida tra i già citati Meet e Zoom continua, con lo strumento di Microsoft che in questo caso sembra essere costretto a rincorrere le controparti.

Nonostante ciò, va ricordato come alcune implementazioni stiano rendendo l’app molto competitiva. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, con l’arrivo di Copilot, ha reso Teams uno strumento ancora più interessante e moderno. All’inizio dell’anno, invece, ha raccolto diversi consensi l’integrazione del servizio nel contesto di Google Auto: una comodità notevole per molti utenti.