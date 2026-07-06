Microsoft Teams introduce il pulsante per disattivare l’AI durante le riunioni

Microsoft Teams introduce una novità pensata per chi lavora ogni giorno con riunioni online e vuole più controllo sui propri dati.

La piattaforma di collaborazione, sempre più arricchita da funzioni di Intelligenza Artificiale come trascrizione automatica e riassunti, permetterà agli utenti di disattivare queste elaborazioni durante le sessioni live. La novità, segnalata dal sito di XDA Developers, nasce per rispondere alle preoccupazioni sulla privacy legate all’analisi continua di flussi audio e testuali. Si tratta di un passo che riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui i software aziendali gestiscono l’equilibrio tra produttività e riservatezza delle conversazioni professionali.

Come funziona il nuovo controllo

La funzione permette di bloccare l’elaborazione AI in tempo reale mentre una riunione è in corso, senza dover interrompere la sessione stessa. Utenti e amministratori possono impedire che il sistema generi trascrizioni, riassunti automatici o analisi vocali nel momento in cui lo desiderano.

Questa impostazione si inserisce in una strategia più ampia di Microsoft, che sta rendendo i controlli sempre più granulari per rispondere alle esigenze di aziende soggette a normative severe sulla protezione dei dati. L’obiettivo è separare chiaramente le funzioni di collaborazione quotidiana da quelle di analisi automatizzata, così da rendere trasparente ogni momento in cui l’intelligenza artificiale entra in azione durante una conversazione di lavoro.

Cosa cambia per la gestione dei dati

Le funzioni AI di Teams si basano su sistemi che analizzano audio e video per estrarre informazioni strutturate: trascrizione in tempo reale, riconoscimento dei partecipanti, riepiloghi automatici. Disattivare questi moduli riduce sensibilmente la quantità di dati elaborati durante la sessione, limitando le operazioni al minimo necessario per la comunicazione diretta tra i partecipanti.

Dal punto di vista tecnico, la sospensione riguarda i moduli linguistici e i sistemi di riconoscimento vocale avanzati integrati nell’ecosistema Microsoft 365. Per le aziende che gestiscono conversazioni sensibili, come quelle in ambito legale, sanitario o finanziario, questo significa poter stabilire con maggiore precisione quando è opportuno consentire la registrazione o l’analisi automatica dei contenuti, restando in linea con gli obblighi normativi sulla privacy.

Controllo IT e prospettive future

La novità non riguarda solo il singolo utente: si integra anche con le policy di amministrazione IT, permettendo di definire regole centralizzate per abilitare o disabilitare l’AI su base organizzativa. Questo garantisce uniformità nelle impostazioni di sicurezza, replicando il modello gerarchico già usato da Microsoft 365 per gestire tenant, gruppi e utenti singoli.

L’introduzione di questo toggle conferma una tendenza chiara nel settore del software collaborativo: automazione e consenso devono procedere insieme. Le funzioni basate su AI aumentano la produttività, ma solo strumenti di disattivazione altrettanto immediati possono garantire agli utenti un controllo reale sui propri dati, un equilibrio che probabilmente definirà l’evoluzione delle piattaforme di comunicazione aziendale nei prossimi anni.