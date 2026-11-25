Microsoft Teams si prepara a introdurre una protezione pensata per contrastare il phishing vocale, una forma di truffa in cui un interlocutore cerca di ottenere informazioni riservate attraverso una conversazione telefonica.

La novità sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per individuare possibili segnali di manipolazione durante le chiamate. L’obiettivo è avvertire chi riceve la comunicazione prima che la pressione esercitata dal truffatore produca conseguenze. La funzione è rivolta in particolare alle conversazioni con persone esterne all’organizzazione, un contesto nel quale verificare l’identità dell’interlocutore può risultare più difficile.

Come Teams individuerà i tentativi di vishing

Il sistema analizzerà le chiamate individuali in entrata provenienti dall’esterno dell’organizzazione. Quando rileverà comportamenti compatibili con tecniche di ingegneria sociale, Teams mostrerà un avviso al destinatario.

Microsoft non ha ancora illustrato quali indicatori specifici verranno considerati sufficienti per classificare una conversazione come sospetta. Non è quindi possibile stabilire quanto sarà sensibile il rilevamento né in quali circostanze potrà generare falsi positivi.

Il meccanismo affronta un problema diverso da quello delle tradizionali protezioni contro le email fraudolente. Nel corso di una telefonata, infatti, chi attacca può adattare il proprio discorso alle reazioni della vittima. Un impostore potrebbe presentarsi come un tecnico informatico o un collega e costruire un rapporto di fiducia prima di chiedere credenziali. L’assenza di un collegamento malevolo non rende innocua la chiamata: il raggiro può basarsi soprattutto sulla persuasione.

Quando arriverà la protezione e cosa cambia

Secondo le informazioni riportate dalla testata, Microsoft prevede una fase di anteprima a dicembre, seguita dalla distribuzione generale a gennaio 2027. La roadmap identifica la funzionalità come protezione per le chiamate individuali esterne e ne descrive l’impiego dell’AI per riconoscere segnali di social engineering. Il calendario resta quello indicato nei piani pubblici e potrebbe essere aggiornato durante lo sviluppo.

La novità amplia il perimetro delle difese già presenti in Teams. Il servizio dispone infatti di controlli dedicati ai contenuti sospetti nelle chat; l’analisi delle conversazioni vocali affronta invece una modalità di attacco che non lascia necessariamente tracce sotto forma di link o allegati. La protezione non sostituisce comunque la prudenza degli utenti né le procedure aziendali per verificare richieste insolite.

Per le organizzazioni, il valore di questo genere di strumenti dipenderà dalla capacità di fornire avvisi comprensibili senza interrompere le comunicazioni legittime. La sfida non riguarda soltanto il riconoscimento automatico delle frodi: conta anche aiutare le persone a mantenere un giudizio critico quando una richiesta sembra provenire da una fonte autorevole.