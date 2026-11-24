Il pacchetto Premium VPN, che include un servizio di rete privata virtuale, un antivirus pluripremiato e lo strumento per rimuovere gli annunci pubblicitari, beneficia dell’offerta anticipata del Black Friday. Al momento è in offerta a 29 euro invece di 99 euro per un anno, grazie al 70% di sconto, poi si rinnova a 99 euro a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

Uno dei principali punti di forza del pacchetto è Total VPN, la VPN dell’azienda Total Security, che garantisce una connessione sicura e veloce in qualunque parte del mondo. È un servizio che può tornare utile durante tutti i dodici mesi dell’anno, soprattutto se si ha l’abitudine di viaggiare o comunque stare fuori casa per buona parte della giornata, dal momento che offre una connessione protetta anche quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel, ristoranti e centri commerciali.

All’interno di Premium VPN c’è poi l’antivirus TotalAV, che si conferma uno dei migliori in assoluto per proteggere gli utenti dai malware e dalle principali minacce informatiche di oggi. TotalAV è uno degli antivirus più conosciuti a livello internazionale per la sua efficacia nella rimozione dei malware dai computer, ecco perché rappresenta un plus non da poco in un pacchetto di questo tipo dove c’è già un servizio notevole come Total VPN.

La ciliegina sulla torta arriva infine da Total Adblock, la soluzione proprietaria di Total Security contro la pubblicità onnipresente nei siti web. Tale strumento rimuove in automatico tutti gli annunci pubblicitari durante la navigazione sul web, offrendo così un’esperienza di navigazione nettamente migliore rispetto a quella a cui ci si è ormai abituati nel corso degli ultimi anni, dove senza accorgercene siamo stati letteralmente invasi dalla pubblicità un po’ ovunque.