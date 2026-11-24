NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN da attivare in occasione del periodo del Black Friday 2026. L’offerta in corso, infatti, garantisce uno sconto netto sul costo del servizio.
La VPN costa 2,88 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, grazie al codice BLAZE4MO.
In alternativa, c’è il piano Completo che include anche il sistema antivirus, il password manager, 1 TB in cloud e altri vantaggi. Il costo è di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 28 mesi. Le offerte garantiscono un risparmio fino al 78%.
Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.
Perché scegliere NordVPN al Black Friday
La promo del Black Friday è l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN illimitata scegliendo NordVPN. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet, oltre a una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.
Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità, quindi, di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione grazie alla scelta di un server situato in un altro Paese. La VPN è anche multi-dispositivo con navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.
La promozione in corso rende NordVPN ancora più vantaggiosa. Il piano da 28 mesi ora costa fino a 2,88 euro al mese, garantendo l’accesso al servizio con condizioni vantaggiose e per un lungo periodo di tempo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura guidata per l’attivazione online della VPN.