Utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi e protezione dalle truffe online. È quanto promette Surfshark, uno dei principali fornitori di VPN a livello internazionale, che proprio in questi giorni ha lanciato la sua offerta per il Black Friday con prezzi a partire da 2,49 euro al mese e tre mesi extra.

Con una sola app, di fatto, si ottiene una protezione online completa, senza la necessità di configurazioni astruse o una marea di strumenti di sicurezza. La connessione rimane privata grazie alla VPN che nasconde l’indirizzo IP, la navigazione sul web è al sicuro grazie a soluzioni ad hoc che rilevano e-mail, chiamate, messaggi e siti potenzialmente pericolosi, in più vi è la compatibilità con i dispositivi più diffusi.

L’offerta del Black Friday di Surfshark permette di attivare il piano One a 2,49 euro al mese per due anni, lo stesso prezzo del piano Starter ma con in più il vantaggio di avere lo strumento Protezione dalle truffe, l’antivirus per una protezione in tempo reale e il sistema Alert per ricevere l’avviso di eventuali fughe di dati e agire così in modo tempestivo per mettere al sicuro le informazioni personali e i file sensibili.

L’importo complessivo per i primi 27 mesi è pari a 67,23 euro, approfittando anche dei tre mesi extra in regalo. Il sito ufficiale sottolinea che potrebbe essere applicata l’IVA, tenete conto di questo al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Se si è oppressi dallo spam, si può inoltre prendere in considerazione il piano One+, che al prezzo scontato di 3,99 euro al mese include tutte le funzionali dei piani Starter e One più il servizio Incogni, uno dei tool più efficaci per contrastare telefonate e messaggi indesiderati tramite la rimozione dei dati dai database delle aziende e la rimozione degli stessi dati dai motori di ricerca.