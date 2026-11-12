Nuova VPN per il Black Friday: la promo di NordVPN è quella giusta

NordVPN è in offerta in occasione del Black Friday 2026. Scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) è possibile accedere al servizio a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese.

In sconto c’è anche la versione completa, che include il sistema antivirus, il password manager, 1 TB in cloud e altri servizi. Il costo è di 3,85 euro al mese. Per i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, raggiungibile premendo il box qui di sotto.

La VPN da scegliere per il Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Le caratteristiche del servizio per tutti i nuovi utenti sono le seguenti:

crittografia del traffico dati per un accesso protetto a Internet anche da rete non privata

del traffico dati per un accesso protetto a Internet anche da rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione con la VPN

che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione con la VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando lo stesso account

La promo del Black Friday garantisce un taglio netto del prezzo della VPN, che si riduce a:

3,37 euro al mese

3,85 euro al mese con il piano completo che unisce antivirus, password manager e 1 TB in cloud

L’offerta in questione riguarda il piano da 28 mesi di utilizzo (24 mesi con 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). Per accedere subito allo sconto basta seguire il link qui di sotto. L’offerta prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni ed è valida solo per un breve periodo di tempo e solo epr le attivazioni che avvengono tramite il sito ufficiale della VPN.