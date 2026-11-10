NordVPN al prezzo più basso dell'anno con la nuova offerta del Black Friday

Gli utenti che vogliono acquisire un livello di privacy e sicurezza online più alto possono trovare una valida scelta in NordVPN, punto di riferimento nel settore. In questi giorni i piani di due anni del servizio di rete privata virtuale sono in sconto fino al 78%, in virtù della nuova offerta del Black Friday, con i prezzi più bassi di tutto l’anno.

La VPN più avanzata del settore ha da poco aggiunto alla sua offerta un antivirus di nuova generazione, offrendo così ai suoi clienti un’app di sicurezza digitale completa con un un unico abbonamento. I prezzi partono da 3,49 euro al mese, con la possibilità di usufruire di tre mesi extra in regalo.

L’ampia rete di server, unita al protocollo proprietario NordLynx, gli consentono di essere il provider VPN più veloce sul mercato. A tutto questo bisogna poi aggiungere la larghezza di banda VPN senza limiti e le tante applicazioni ultraleggere, che permettono ai titolari di un abbonamento di guadagnare un’esperienza di navigazione di livello superiore.

Un ulteriore fiore all’occhiello è il nuovo antivirus, in grado di offrire una protezione da truffe, phishing e malware, oltre che fungere da blocco per gli annunci pubblicitari e i tracker. L’antivirus di nuova generazione è disponibile a partire dal piano Completo, cioè quello intermedio, ora in offerta a 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi.

Lo stesso abbonamento include il monitoraggio del dark web per trovare eventuali credenziali, dati della carta di credito e documenti d’identità violati. In caso affermativo, gli utenti ricevono un avviso immediato che consente loro di intervenire in maniera tempestiva per evitare conseguenze peggiori.

Una singola licenza è valida su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea. In alternativa è possibile installare la VPN sul proprio router Wi-Fi, così da proteggere l’intera rete della propria casa.