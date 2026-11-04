Da Surfshark è già Black Friday: VPN al top a partire da 2,49€

Federico Pisanu
Pubblicato il 4 nov 2026
Da Surfshark è già Black Friday: VPN al top a partire da 2,49€
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Il fornitore VPN Surfshark, uno dei più autorevoli a livello internazionale, ha lanciato la sua offerta per il Black Friday per un periodo di tempo limitato. La promozione in corso permette di ottenere una VPN completa a partire da 2,49 euro al mese, con in più tre mesi extra in regalo. In questi giorni di offerta, il piano One sarà disponibile allo stesso prezzo del piano Starter.

Inoltre, tutti i piani di Surfshark VPN in offerta sono idonei alla prova gratuita di sette giorni. Durante la prima settimana non è richiesto alcun pagamento, in seguito ci sarà l’addebito dell’importo previsto per i primi 27 mesi di abbonamento a prezzo scontato. Se nella prima settimana il servizio non sia di proprio gradimento, è possibile disdire prima del rinnovo senza costi.

Pagina offerta Surfshark

black friday surfshark

Il piano più economico è Surfshark Starter, disponibile per l’appunto a 2,49 euro al mese. Il suo principale punto di forza è il servizio di rete privata virtuale, identico rispetto a quello incluso nei piani One e One+.

La VPN di Surfshark è disponibile su un numero illimitato di dispositivi, offre il blocco degli annunci pubblicitari e dei cookie, nonché permette di sfruttare la funzionalità Dynamic MultiHop, che può essere considerata come una doppia VPN. Un’ulteriore caratteristica che distingue Surfshark è la velocità di connessione, superiore rispetto alle altre VPN concorrenti.

Di seguito i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark:

  • 2,49 euro al mese (67,23 euro per i primi 27 mesi + IVA) per il piano Starter
  • 2,49 euro al mese (67,23 euro per i primi 27 mesi + IVA) per il piano One
  • 3,99 euro al mese (107,73 euro per i primi 27 mesi + IVA) per il piano One+
Pagina offerta Surfshark

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