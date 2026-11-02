PrivadoVPN ufficializza la sua offerta del Black Friday sui piani di 2 anni 

Il fornitore VPN PrivadoVPN con sede legale in Svizzera ha lanciato in via ufficiale l’offerta del Black Friday: il piano di due anni è in promozione a 1,11 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni.

Inclusi vi sono dati e dispositivi illimitati, server in 66 città in tutto il mondo e l’impiego del proxy SOCKS5 (server intermediario tra dispositivo in uso e destinazione). Inoltre è una VPN zero log, di conseguenza i propri dati non sono accessibili da nessuno se non dal legittimo proprietario.

PrivadoVPN utilizza la crittografia AES-256, punto di riferimento del settore, che costituisce un livello di protezione assoluto per le proprie informazioni personali e per prevenire le intercettazioni su reti Wi-Fi domestiche e pubbliche, nonché quando si è connessi ai dati mobili.

Un altro suo punto di forza è la velocità di connessione, grazie ad una strategia che punta tutta sull’ottimizzazione della rete per lo streaming e la navigazione sul web. Prestazioni affidabili che vanno di pari passo con la sicurezza, merito del blocco di annunci e tracker più la protezione antivirus in tempo reale.

L’antivirus in questione si chiama Privado Sentry e permette di rilevare, e di conseguenza bloccare, le principali minacce informatiche quali malware, spyware e ransomware. In aggiunta a tutto questo vi è poi il blocco dei siti web dannosi, prima ancora che questi possano completare il caricamento e raccogliere dati sensibili.

L’applicazione di PrivadoVPN è compatibile con PC Windows, Mac, smartphone Android, iPhone, Apple TV, Android TV, Chrome, Edge, Firefox e Brave. L’ampia compatibilità consente di proteggere la connessione su tutti i dispositivi in proprio possesso, indipendentemente dal sistema operativo in uso.