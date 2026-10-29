Da Proton è già tempo di Black Friday: sicurezza online a partire da 1€

Federico Pisanu
Pubblicato il 29 ott 2026
Da Proton è già tempo di Black Friday: sicurezza online a partire da 1€
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Casella di posta crittografata, VPN ultraveloce, gestore di password affidabile, archiviazione in cloud e 500 GB di spazio di archiviazione: è quanto prevede l’abbonamento Proton Unlimited, in offerta a 1 euro per 1 mese grazie all’offerta di benvenuto dell’azienda tecnologica svizzera, che ha dato il via alle offerte del Black Friday in anticipo.

L’abbonamento annuale di Proton Unlimited gode invece del 50% di sconto, con un prezzo che passa da 12,99 euro a 6,49 euro al mese. E qualora il servizio non soddisfi l’utente, quest’ultimo ha a disposizione 30 giorni di tempo dall’acquisto per richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Pagina offerta Proton

proton offerte black friday

Con Proton VPN è possibile navigare in sicurezza quando si è connessi alla rete Internet, accedere ai propri contenuti preferiti in qualsiasi momento e nascondere il proprio indirizzo IP per mantenere al sicuro i propri dati personali da occhi indiscreti. È inoltre alla portata di tutti, dal momento che basta un clic per crittografare interamente il traffico Internet in un clic.

Proton Mail e Calendar è invece un servizio di posta elettronica che mette al primo posto la privacy, aiutando inoltre le persone ad essere più produttivi. Tra le altre cose si annoverano la crittografia end-to-end di tutti i messaggi, l’assegna di pubblicità e la protezione da phishing e tracker.

Un altro strumento incluso nell’abbonamento è Proton Drive, spazio di archiviazione in cloud privato che aiuta a proteggere foto e file. A disposizione di ciascun utente vi sono 500 GB, spazio più che sufficiente per nove persone su dieci che amano scattare foto quando sono in vacanza o fuori casa.

Pagina offerta Proton

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