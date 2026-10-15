È il momento di attivare NordVPN: 28 mesi senza limiti con il 70% di sconto

La migliore VPN da attivare a ottobre 2026 è sempre NordVPN. In questo momento, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione). Il servizio è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo in questione sarà disponibile solo per un breve periodo. Si tratta di un’occasione per ottenere il 70% di sconto.

La VPN giusta da attivare a ottobre

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per un accesso protetto a Internet , anche quando la rete Internet utilizzata non è sicura (come un hotspot Wi-Fi)

, anche quando la rete Internet utilizzata non è sicura (come un hotspot Wi-Fi) politica zero log che assicura all’utente l’assenza di un tracciamento della sua attività online durante la navigazione con rete VPN

che assicura all’utente l’assenza di un tracciamento della sua attività online durante la navigazione con rete VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporane a, senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando sempre lo stesso account

a, senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando sempre lo stesso account accesso a servizi aggiuntivi extra per una protezione maggiore (password manager, 1 TB in cloud protetto, antivirus) scegliendo i piani Completo e Ultimate Max

La promozione in corso permette di tagliare il costo di NordVPN, che ora è disponibile con un costo ridotto a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, grazie al codice BLAZE4MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura online per l’attivazione. Lo sconto riservato ai nuovi utenti, disponibile solo tramite il sito ufficiale della VPN, è valido solo per un breve periodo.