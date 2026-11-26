Grazie alla nuova offerta del Black Friday di NordVPN puoi navigare in modo sicuro, anonimo e protetto ovunque ti trovi e con qualsiasi rete WiFi, comprese quelle pubbliche di bar, università, aeroporti e biblioteche. Il colosso delle VPN ha tagliato i prezzi del 78% e regala 3 mesi extra scegliendo il piano biennale, per cui il costo scende infatti a partire da 2,99 euro al mese invece di 11,59, garantendoti 27 mesi di copertura a un costo davvero irrisorio in rapporto a quello che riceverai.

Con NordVPN, la connessione è stabile, veloce e completamente crittografata così da poter navigare, lavorare da remoto, guardare contenuti in streaming o scaricare file in totale sicurezza. In più, oltre a nascondere l’indirizzo IP e proteggere il traffico dati, il servizio si propone come una vera app di sicurezza digitale completa, facile da installare e gestire in pochi clic su computer, smartphone, tablet e altri dispositivi di casa.

Puoi anche sfruttare i tanti server disseminati in tutto il mondo: utili per superare censure locali oppure accedere ai cataloghi italiani delle tue piattaforme streaming anche quando ti trovi all’estero.

Questo è il momento giusto per proteggere la tua navigazione quotidiana: l’offerta Black Friday di NordVPN va colta al volo.