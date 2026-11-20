Il periodo del Black Friday è il momento giusto per attivare una nuova VPN. L’offerta da scegliere oggi arriva da PureVPN che, per chi attiva il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, è ora disponibile con uno sconto che arriva fino all’85%. In questo modo, la VPN può essere attivata a un prezzo che si riduce fino a 1,85 euro al mese.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di PureVPN, con possibilità di accesso anche alle versioni Plus e Max che aggiungono funzionalità aggiuntive. Il prezzo, in questo caso, è, rispettivamente, di 2,36 euro e 3,03 euro al mese. Si tratta della soluzione giusta per attivare una nuova VPN. La promo è valida solo per un breve periodo.

La VPN giusta da scegliere oggi

PureVPN ha tutte le caratteristiche giuste per essere considerata come la VPN giusta da scegliere oggi. Il servizio garantisce la possibilità di navigare con la protezione della crittografia, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da rete non privata.

In aggiunta, l’uso del servizio prevede una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Da segnalare anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi connessi alla rete con un unico account PureVPN.

La VPN può contare su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure scegliendo un server situato in un Paese diverso da quello di connessione.

La promozione in corso, grazie allo sconto che taglia il prezzo fino all’85%, permette di attivare PureVPN con una spesa di 1,85 euro al mese per il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio. L’offerta è disponibile qui di sotto.