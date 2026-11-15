VPN senza limiti a 1,85 euro al mese per 27 mesi, ecco la promo di PureVPN

La migliore VPN da attivare oggi è PureVPN che con la promo Black Friday ora costa meno di 2 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 15 nov 2026
VPN senza limiti a 1,85 euro al mese per 27 mesi, ecco la promo di PureVPN
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Per attivare una nuova VPN illimitata è possibile puntare sull’offerta del Black Friday di PureVPN, servizio che ora viene proposto con l’84% di sconto, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra. Sfruttando la promo, il prezzo si riduce fino a 1,85 euro al mese, con anche 31 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito di PureVPN, accessibile premendo sul box riportato di seguito.

Accedi qui all’offerta di PureVPN

La VPN da scegliere oggi

Con PureVPN è possibile accedere a una VPN con tutto quello che serve per poter sfruttare un servizio completo e vantaggioso. Tra Le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per una navigazione sicura anche quando si naviga da una rete non privata e, quindi, potenzialmente non sicura.

In aggiunta, la navigazione avviene con una politica no log e, quindi, senza la raccolta dei dati di utilizzo dell’utente. A disposizione di chi attiva la VPN c’è la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server, con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese. In questo modo, vengono evitati i blocchi su base geografica, 

In questo modo, è possibile “spostare” il proprio IP in un altro Paese per navigare, aggirando blocchi su base geografica e censure online. L’accesso può avvenire da più dispositivi in contemporanea, per un utilizzo realmente multi-dispositivo.

Grazie all’offerta in corso, PureVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,85 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano da 24 mesi che include anche 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere riscattata tramite il box qui di sotto. Lo sconto garantito per PureVPN sarà accessibile solo per un breve periodo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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