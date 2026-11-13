Surfshark lancia il suo Black Friday: -85% per chi attiva oggi la VPN

Surfshark è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata. Il servizio in questione, infatti, è oggi protagonista di una nuova promo con il piano da 24 mesi che include anche 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Con lo sconto in corso (-85%), la VPN costa ora 2,49 euro al mese. Con 30 centesimi in più al mese è possibile accedere alla versione One che include anche antivirus e altre funzionalità di sicurezza.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che include la protezione della crittografia, per un accesso a Internet sicuro anche da rete non privata, e una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, per una navigazione sicura da tutti i propri dispositivi, utilizzando sempre lo stesso account.

La promo in corso, lanciata in occasione del Black Friday, fa la differenza e consente l’attivazione di Surfshark a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, con possibilità di puntare sul piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura online che consente di attivare rapidamente il servizio con un costo contenuto. Si tratta di un’offerta valida solo per un breve periodo di tempo.