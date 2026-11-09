Nuova VPN? L'offerta del Black Friday di Surfshark è quella giusta (-85%)

L’offerta del Black Friday di Surfshark rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti. Con la promo in corso, infatti, il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato, è disponibile con un risparmio dell’85%.

In questo modo, l’offerta permette di ridurre il costo della VPN fino a 2,49 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, tramite il link qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Per gli utenti che scelgono il servizio, infatti, c’è la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche l’accesso a un network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.

A disposizione degli utenti c’è anche la possibilità di sfruttare un utilizzo multi-dispositivo, con più dispositivi che possono accedere alla rete VPN in contemporanea utilizzando lo stesso account, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

La promozione in corso per il Black Friday taglia il prezzo della VPN, con un costo che si riduce fino a 2,49 euro al mese per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una procedura guidata per l’attivazione. L’offerta in corso sarà valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che attivano la VPN tramite il link seguente.