NordVPN spalanca le porte al Black Friday con i prezzi più bassi dell'anno

NordVPN ha dato il via al suo Black Friday con i prezzi più bassi dell’anno, per effetto di sconti fino al 78% e tre mesi extra di servizio in regalo. Il piano Base ora costa 3,49 euro, quello Completo 3,99 euro, mentre Ultimate Max è sottoscrivibile a 7,99 euro.

I piani in offerta sono quelli della durata di due anni, con lo sconto più alto riservato al piano Completo. Ciascun piano, inoltre, assicura il medesimo servizio VPN, quindi se l’idea è di sottoscrivere NordVPN soltanto per il servizio di rete privata virtuale, il piano Base è più che sufficiente per soddisfare le proprie esigenze.

Di seguito un riepilogo dell’offerta per il Black Friday di NordVPN sui piani di due anni:

Piano Base: 3,49 euro al mese + 3 mesi extra , importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 139,08 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

, importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 139,08 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA) Piano Completo: 3,99 euro al mese + 3 mesi extra , importo complessivo di 107,73 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

, importo complessivo di 107,73 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA) Ultimate Max: 7,99 euro al mese + 3 mesi extra, importo complessivo di 215,73 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 338,28 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è comunque possibile richiedere il rimborso completo. La proceduta è semplice e immediata: basta collegarsi al proprio account NordVPN e richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.