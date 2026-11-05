NordVPN spalanca le porte al Black Friday con i prezzi più bassi dell'anno

Federico Pisanu
Pubblicato il 5 nov 2026
NordVPN spalanca le porte al Black Friday con i prezzi più bassi dell'anno
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NordVPN ha dato il via al suo Black Friday con i prezzi più bassi dell’anno, per effetto di sconti fino al 78% e tre mesi extra di servizio in regalo. Il piano Base ora costa 3,49 euro, quello Completo 3,99 euro, mentre Ultimate Max è sottoscrivibile a 7,99 euro.

I piani in offerta sono quelli della durata di due anni, con lo sconto più alto riservato al piano Completo. Ciascun piano, inoltre, assicura il medesimo servizio VPN, quindi se l’idea è di sottoscrivere NordVPN soltanto per il servizio di rete privata virtuale, il piano Base è più che sufficiente per soddisfare le proprie esigenze.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta black friday

Di seguito un riepilogo dell’offerta per il Black Friday di NordVPN sui piani di due anni:

  • Piano Base: 3,49 euro al mese + 3 mesi extra, importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 139,08 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)
  • Piano Completo: 3,99 euro al mese + 3 mesi extra, importo complessivo di 107,73 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)
  • Ultimate Max: 7,99 euro al mese + 3 mesi extra, importo complessivo di 215,73 euro per i primi 27 mesi con rinnovo a 338,28 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è comunque possibile richiedere il rimborso completo. La proceduta è semplice e immediata: basta collegarsi al proprio account NordVPN e richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

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