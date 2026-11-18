Se si è alla ricerca di una VPN illimitata e in grado di fornire indirizzi IP residenziali, CometVPN può fare al proprio caso. Al momento il piano di 24 mesi è in offerta a 1,89 dollari al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo.

La maggior parte dei provider VPN mettono a disposizione dei loro utenti connessioni riconducibili ai server dei data center, invece CometVPN permette di ottenere IP associati a connessioni domestiche, di conseguenza meno identificabili come appartenenti a servizi di rete privata virtuale. Gli IP residenziali sono disponibili come funzione extra a pagamento.

Ciò può tornare utile quando si deve compiere una verifica delle modalità di accesso a un sito da una specifica posizione geografica, oppure quando si ha la necessità di usare servizi che operano una distinzione netta tra gli indirizzi IP dei data center e le classiche connessioni domestiche.

Offre inoltre una navigazione più sicura, grazie all’utilizzo di protocolli come OpenVPN e WireGuard al fine di crittografare il traffico. Un aiuto fondamentale, ad esempio, quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche come quelle di aeroporti, hotel, ristoranti e centri commerciali.

Come accennato all’inizio, ha poi il vantaggio delle connessioni simultanee illimitate. In concreto ciò significa che è in grado di proteggere un elevato numero di dispositivi con un singolo abbonamento, senza porre limiti al numero di connessioni che si possono avere in contemporanea. Risulta particolarmente utile alle persone che intendono salvaguardare la connessione di genitori, figli e partner.

A tutto questo, poi, si aggiungono server in numerosi Paesi, le funzionalità Kill Switch e protezione DNS che impediscono l’esposizione accidentale del proprio indirizzo IP, più una ferrea politica no-log, con la garanzia dunque che CometVPN non conservi alcuna attività di navigazione dei suoi utenti.