Per una nuova VPN illimitata da attivare durante il periodo di Black Friday è possibile puntare su PrivadoVPN, servizio ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese.

La promo garantisce uno sconto del 90% per chi attiva il piano da 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, ma che presenta un costo davvero contenuto. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati, che protegge la connessione anche quando si sta utilizzando una rete non privata, oltre a una politica zero log che elimina il tracciamento.

Da segnalare anche un network di server sparsi in tutto il mondo. Gli utenti possono scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi per account, senza limitazioni di banda o di traffico dati. Si tratta, quindi, di un servizio completo che ora ha un costo particolarmente contenuto.

La VPN, infatti, costa 1,11 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato e una spesa complessiva di 30 euro. Per rapporto qualità/prezzo, l’offerta di PrivadoVPN rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN da attivare durante il periodo del Black Friday.

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti gli utenti che attivano oggi la promo tramite il sito della VPN.