Invece di pagare tre o quattro abbonamenti separati, con l’offerta Black Friday a tempo limitato di Surfshark One puoi avere VPN, antivirus, blocco degli annunci e ID alternativo per combattere le email spam tutto in un unico pacchetto a 2,49 euro al mese con 3 mesi extra inclusi per un totale di 27 mesi complessivi scontati addirittura dell’88%. In più, puoi portare subito con 7 giorni di prova gratuita senza impegno.

La promozione prevede un vero e proprio scudo digitale per la tua identità elettronica e i dispositivi di tutta la famiglia. Tramite un’unica app potrai gestire la VPN per navigare in totale riservatezza anche su reti WiFi pubbliche, un antivirus completo, un nuovo sistema di protezione delle truffe e il sistema Alert che vigila sui tuoi dati personali. Molto interessante è poi Alternative ID, uno strumento che consente di generare identità ed email secondarie quando ti registri sui siti per evitare lo spam.

Un solo abbonamento copre dispositivi illimitati contemporaneamente permettendoti di installare la protezione su tutti gli smartphone, i tablet e i computer di casa. Durante la navigazione, inoltre, entrerà in funzione il blocco integrato per annunci, tracker e pop-up dei cookie, rendendo le pagine web molto più pulite e veloci da leggere e, se sei in giro, risparmiare sui dati mobili.

Rivediamo un po’ in cosa consiste l’offerta: al momento dell’attivazione non paghi nulla, ma allo scadere dei 7 giorni di prova gratuita viene addebitato in un’unica soluzione l’importo super scontato dell’intero periodo di 27 mesi pari a 67,23 euro più tasse invece di oltre 500 euro. Un risparmio clamoroso per una soluzione completa ed efficace, che per più di due anni blinderà ogni dispositivo in casa con VPN, antivirus e strumenti anti-spam.