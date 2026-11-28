L’offerta del Black Friday di NordVPN continua: per tutti i nuovi utenti che attivano oggi il servizio, infatti, c’è la possibilità di puntare sul piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO).

Il prezzo si riduce fino a 2,88 euro al mese oppure, scegliendo la versione completa (che include antivirus, password manager e 1 TB in cloud), fino a 3,85 euro al mese. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo ed è, quindi, necessario completare rapidamente l’attivazione.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per poter contare su una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si utilizza una rete non privata, e una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche l’accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando lo stesso account.

La promozione del Black Friday taglia il prezzo della VPN, permettendo l’accesso al servizio con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese oppure, per la versione completa, fino a 3,85 euro al mese. Il piano da attivare è quello di 24 mesi che include 4 mesi extra, con il codice BLAZE4MO da aggiungere al momento della sottoscrizione. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.